Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
scvitaly
SpaceX 7 декабря запустит многоразовый космический самолет X-37B на ракете Falcon Heavy
Самый таинственный космический корабль современности отправится в свой седьмой рейс на орбиту. Причем, на новой для себя ракете.

реклама

Пожалуй, один из самых загадочных космических кораблей - многоразовый орбитальный самолет X-37B - готовится к очередному запуску на орбиту при помощи ракеты компании SpaceX. Запуск должен состояться 7 декабря 2023 года из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде. Это будет седьмая миссия, получившая обозначение USSF-52.

Орбитальный испытательный корабль X-37B на посадочной площадке Космического центра Кеннеди НАСА, Фото: Космические силы США

реклама

Любопытно, что в этот раз в качестве носителя будет использована ракета-носитель Falcon Heavy, что сразу же вызвало волну догадок и домыслов, о причинах такого выбора. Дело в том, что предыдущие шесть полетов обеспечивались совсем другими носителями. Пять раз это был Atlas V от ULA (1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6-й полеты) и один раз - Falcon 9 от SpaceX. 

Такое изменение в выборе средства выведения может указывать на то, что космический самолет несет более тяжелую полезную нагрузку или имеет новую конфигурацию оборудования. Еще одним возможным объяснением является выведение аппарата на какую-то другую, нетипичную для него орбиту. Например, более высокую или с бОльшим наклонением. Однако, как и обычно, практически никакой информации о миссии не сообщается. Было объявлено лишь, что миссия «расширит знания Космических сил США о космической среде путем экспериментов с будущими технологиями осведомленности о космической сфере».

«Мы рады расширить диапазон возможностей многоразового X-37B, используя проверенный в полетах сервисный модуль и ракету Falcon Heavy для проведения многочисленных передовых экспериментов для Министерства ВВС и его партнеров», 

— сказал подполковник. Джозеф Фритшен, директор программы X-37B.

Единственная конкретная информация о целях полета заключается в том, что в рамках миссии будет проведен эксперимент НАСА, известный как Seeds-2, который проверит влияние космической радиации на семена растений во время длительного космического полета. Но совершенно очевидно, что это отнюдь не вся научная программа аппарата.

X-37B был построен компанией Boeing и совершил свой первый полет в 2010 году. В своем предыдущем, шестом по счету, полете космический самолет провел на орбите 908 дней, а затем приземлился в Космическом центре Кеннеди 12 ноября 2022 года. Этот аппарат по своему внешнему виду отчасти напоминает знаменитый космический корабль НАСА Space Shuttle, но имеет гораздо мЕньшие размеры. Его длина около 9 метров, а размах крыльев - около 4,5 м. На момент запуска он весит около 5 тонн. Для сравнения, у Shuttle длина 37 метров, размах крыльев - почти 24 м, масса в момента старта до 95 тонн, если считать с полезной нагрузкой.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде
i7 14700К подъехал в Регард
ASUS 4060 Ti дешевле 50 тр
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
4070 Ti MSI Gaming дешевле 100 тр
i5 14600KF тоже поступил в продажу

Стоит добавить, что X-37B - это вовсе не название конкретного корабля, а, скорее, марка аппарата. Дело в том, что было построено два орбитальных самолета, которые попеременно и совершают полеты на орбиту.

#космос #spacex #falcon 9 #spacex falcon 9 #falcon heavy #spacex falcon heavy #x-37b
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Космические телескопы Уэбб и Хаббл совместно запечатлели потрясающее звездное скопление
Rocket Lab запустит гиперзвуковой аппарт в интересах Подразделения оборонных инноваций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сибири строят завод размером с европейское государство на 1,5 тысячи рабочих мест
7
Россия разрабатывает разведывательный комплекс для 100% поражения целей в режиме реального времени
8
Лавров заявил, что Запад хочет «дружить» с Арменией против России
1
Впервые в мире успешно пересажено глазное яблоко человека
1
Military Watch: Су-57 стал первым истребителем, cпособным достать до баз США на Гуаме и на Гавайях
+
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
10
GeForce RTX 3050 без проблем запустила все ААА-хиты 2023 года с высоким FPS
4
Forbes: российские дроны-камикадзе стали применяться для непосредственной огневой поддержки пехоты
+
"Ланцет" обзавелся LIDAR и теперь прожигает противодронные экраны ещё на подлете к технике ВСУ
1
WhatsApp теперь позволяет пользователям скрывать свое местоположение во время звонков
+
AMD готовится прекратить поддержку всех своих видеокарт, кроме Radeon RX 5000, 6000 и 7000
7
В GTA 6 может появиться кооперативный режим для основной кампании
+
В аренду сдаются 107 000 перепрофилированных графических процессоров от майнинга
+
Процессор AMD Ryzen 7 7800X3D подешевел до 370 долларов
8
В Турции начался бойкот платежных систем Mastercard и Visa
2
Ведущие вендоры готовятся к выходу десктопных процессоров Ryzen 9000 на базе архитектуры Zen 5
+
WP: высокопоставленные офицеры ВСУ погибли от ракетного удара на Запорожье
+
США убедили Израиль проводить гуманитарные паузы в бомбардировках сектора Газа
2
Исследование показало, что изменения вызванные пьянством пропадают после 7,3 месяца без алкоголя
3
192-ядерный RISC-V процессор Vertana Veryon V2 выйдет в 2024 году и значительно превзойдет AMD Epyc
+

Популярные статьи

Краткий обзор игры "The Invincible"
12
Как собрать очень компактный и мощный игровой компьютер на платформе Mini-ITX в 2023 году
21
Как сломалась моя Xbox series S
26
Пять лучших боевых самолётов всех времён по версии издания 19FortyFive
17
Обзор Wi-Fi USB адаптера MSI AX1800
19
Следуя стратегии ВСУ, Тайвань строит катера-камикадзе, в надежде сдержать боевые корабли Китая
6
В наземной операции в Секторе Газа участвует новейший израильский бронетранспортёр «Эйтан»
31
Tesla сбавляет обороты: Huawei и Seres бросили вызов компании Маска в ценовой битве за электромобили
2
Как технология 3D в кино покорила мир и быстро оказалась забыта
6
Canon планирует печатать самые современные микропроцессоры по технологии нанопечати
+

Сейчас обсуждают

Александр
22:26
Ну, у меня ядро последний раз паниковало лет так 10 назад, когда я его компилировал с подсунутым из багтрекера патчем, добавляющим драйвер нужной мне сетевой карты. Тогда экран был чёрным )).
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
Luck-AD
22:20
Дело в том что если они реально пойдут еще и на "этот шаг" и реально смогут победить блокировщики... то youtube пойдет на свалку истории... и останется на веки в наших сердцах и памяти :D так как у...
Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
Зю
22:19
Да, важная тема для xoxлов. Воюют за рекламу на ютубе
Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
Vito Vago
22:11
F-35 уже видели...
В США совершил первый полет новейший B-21 Raider, способный нести ядерное оружие и попал в кадр
Razorvashka
22:06
Жопа мира - два кафира.
В 3DMark появится новый кроссплатформенный бенчмарк без трассировки лучей
Eppius
22:03
Какая нах реклама в РФ. Нам то нафиг эти статьи нужны.
Google заблокирует все блокировщики рекламы – YouTube придётся смотреть с рекламой или за деньги
Setler86
21:42
К сожалению, тоже увидел ошибку. Все мы люди, в том числе и модераторы. Я автор этой статьи и ждал одобрения почти двое суток. Какое было мое удивление, что ее одобрили и сразу в названии допустили ош...
Выходе фильма «Константин 2» под вопросом
1kot4u
21:42
Единственная претензия к серии S - производительность, остальное - влажные фантазии автора и кривые руки. Я возил свою старую пс3 слим в багажнике автомобиля пару лет и использовал то на даче, то у др...
Как сломалась моя Xbox series S
Дмитрий Рогожин
21:40
Алиса-Маруся 0 - 1
В «Яндексе» прокомментировали скандал с рекламой на умных колонках
gotreksson
21:40
Орбан, политик "Эрдогановского типа", т.е. он критикует всех, западное устройство мира в том числе. Поэтому он импанирует российскому человеку. И выгода для своей страны у него на первом месте.
Виктор Орбан назвал ЕС «плохой пародией» на Советский Союз
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем