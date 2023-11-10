Самый таинственный космический корабль современности отправится в свой седьмой рейс на орбиту. Причем, на новой для себя ракете.

Пожалуй, один из самых загадочных космических кораблей - многоразовый орбитальный самолет X-37B - готовится к очередному запуску на орбиту при помощи ракеты компании SpaceX. Запуск должен состояться 7 декабря 2023 года из Космического центра НАСА имени Кеннеди во Флориде. Это будет седьмая миссия, получившая обозначение USSF-52.

Орбитальный испытательный корабль X-37B на посадочной площадке Космического центра Кеннеди НАСА, Фото: Космические силы США

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Любопытно, что в этот раз в качестве носителя будет использована ракета-носитель Falcon Heavy, что сразу же вызвало волну догадок и домыслов, о причинах такого выбора. Дело в том, что предыдущие шесть полетов обеспечивались совсем другими носителями. Пять раз это был Atlas V от ULA (1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 6-й полеты) и один раз - Falcon 9 от SpaceX.

Такое изменение в выборе средства выведения может указывать на то, что космический самолет несет более тяжелую полезную нагрузку или имеет новую конфигурацию оборудования. Еще одним возможным объяснением является выведение аппарата на какую-то другую, нетипичную для него орбиту. Например, более высокую или с бОльшим наклонением. Однако, как и обычно, практически никакой информации о миссии не сообщается. Было объявлено лишь, что миссия «расширит знания Космических сил США о космической среде путем экспериментов с будущими технологиями осведомленности о космической сфере».

«Мы рады расширить диапазон возможностей многоразового X-37B, используя проверенный в полетах сервисный модуль и ракету Falcon Heavy для проведения многочисленных передовых экспериментов для Министерства ВВС и его партнеров»,

— сказал подполковник. Джозеф Фритшен, директор программы X-37B.

Единственная конкретная информация о целях полета заключается в том, что в рамках миссии будет проведен эксперимент НАСА, известный как Seeds-2, который проверит влияние космической радиации на семена растений во время длительного космического полета. Но совершенно очевидно, что это отнюдь не вся научная программа аппарата.

X-37B был построен компанией Boeing и совершил свой первый полет в 2010 году. В своем предыдущем, шестом по счету, полете космический самолет провел на орбите 908 дней, а затем приземлился в Космическом центре Кеннеди 12 ноября 2022 года. Этот аппарат по своему внешнему виду отчасти напоминает знаменитый космический корабль НАСА Space Shuttle, но имеет гораздо мЕньшие размеры. Его длина около 9 метров, а размах крыльев - около 4,5 м. На момент запуска он весит около 5 тонн. Для сравнения, у Shuttle длина 37 метров, размах крыльев - почти 24 м, масса в момента старта до 95 тонн, если считать с полезной нагрузкой.

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Стоит добавить, что X-37B - это вовсе не название конкретного корабля, а, скорее, марка аппарата. Дело в том, что было построено два орбитальных самолета, которые попеременно и совершают полеты на орбиту.