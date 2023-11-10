Боевой счет йеменской коалиции Ансуруллы растет. Это уже четвертый американский беспилотник Reaper с октября 2017 года

8 ноября был сбит очередной "мирный трактор" армии США. Как сообщили Йеменские вооруженные силы:

«Наша система ПВО смогла сбить американский самолет [беспилотник] MQ-9, когда он осуществлял враждебную, наблюдательную и шпионскую деятельность в воздушном пространстве Йемена»

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Кадры, предположительно доказывающие нахождение дрона Reaper в воздушном пространстве Йемена

По мнению йеменцев, этот летательный аппарат действовал в рамках американской военной помощи Израилю. США уже подтвердили факт потери беспилотника, но оспаривают тот факт, что самолет находился в воздушном пространстве Йемена.

MQ-9 Reaper («Жнец») — это разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат, активно применяемый ВВС США и Корпусом морской пехоты. Именно он был использован во время весьма громкой операции ЦРУ по убийству высокопоставленного иранского военного, генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года.

Так что реакция военных Йемена вполне закономерна. Появление такой "птички" вблизи границ страны, и, тем более, в воздушном пространстве суверенного государства, несет в себе серьезную потенциальную угрозу.

«Вооруженные силы Йемена подтверждают свое законное право защищать страну и противостоять всем враждебным угрозам. Враждебные движения не помешают йеменским вооруженным силам продолжать проводить военные операции против израильского государства в поддержку угнетения палестинского народа,»

- заявляют официальные власти Йемена.

У йеменских военных достаточно большой опыт успешной борьбы с этими дронами. Почин был сделан в октябре 2017 года, когда им удалось уничтожить свой первый американский беспилотник MQ-9, последующие Reaper были уничтожены 6 июня и 21 августа 2019 года, соответственно.

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Но это не единственный способ, которым йеменцы стремятся внести свой вклад в поддержку ХАМАС. Ранее были нанесены удары крылатыми ракетами большой дальности по израильским целям.