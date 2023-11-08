Сочетание комплекса ПВО С-400 с «летающим радаром» А-50 повышает точность поражения целей

В начале ноября в СМИ появились сообщения, что российские Вооруженные Силы в ходе специальной военной операции (СВО) применили зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) большой дальности С-400 для поражения воздушных целей противника. Ну, казалось бы, что тут интересного ? Дело в том, что были использованы ракеты с активным радиолокационным самонаведением на конечном участке в сочетании с использованием бортового комплекса дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) самолета А- 50.

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Судя по имеющимся данным, была использована ракета 40Н6, обладающая уникальной траекторией. Она сначала поднимается на большую высоту (практически в ближний космос), а затем оттуда устремляется к своей цели. Это позволяет поражать низколетящие объекты (на высоте до 5 метров) на больших расстояниях, чего не может сделать ни одна зарубежная система ПВО. Дело в том, что при использовании обычной траектории полета ракеты при большой дальности из-за кривизны Земли низколетящая цель оказывается ниже линии горизонта, то есть вне зоны действия локаторов.

И вот в этот момент ключевую роль в наведении на цель начинает играть самолет А-50, точнее его радиолокационный комплекс. Во-первых, он имеет значительно бОльшую дальность обнаружения воздушных целей, во-вторых, его главное преимущество то, что он находится высоко в небе. Как говорится, высоко сижу, далеко гляжу.

Очевидно, что такая тактика стала неприятным сюрпризом для ВВС Украины. В течение всего одного месяца были сбиты десятки самолетов, и список продолжает пополняться.

Ранее российские официальные лица уже делали заявления, что "оборонка" страны производит зенитные ракеты в бОльшем количестве, чем все страны НАТО вместе взятые. Это стало возможным благодаря расширению и модернизации производственных мощностей сразу в трех городах: Санкт-Петербурге, Кирове и Нижнем Новгороде. Таким образом, дефицита боеприпасов для С-400 ожидать не приходится.

Определенным сдерживающим фактором может стать не слишком большой парк самолетов A-50 в российской армии. Однако есть основания полагать, что и перехватчик МиГ-31, с его самым большим радаром среди тактических боевых самолетов, способен сопрягаться с наземными системами ПВО большой дальности, в частности с подразделениями, использующими ракеты 40Н6.



