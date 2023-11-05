Теперь агентство рассчитывает определить победителей конкурса 31 марта 2024 года

Как стало известно в конце октября, NASA перенесло заключение контрактов на разработку лунохода для будущих миссий «Артемида» на четыре месяца, что вызвало обеспокоенность в промышленности по поводу будущего программы.

Первоначально NASA намеревалось заключить контракт на создание лунного ровера (LTV) в ноябре 2023 года. Однако теперь этот срок сдвинут на 31 марта 2024 года. Причина такого решения не раскрывается. Представитель NASA заявил 30 октября, что агентство отложило вручение награды, «чтобы дать дополнительное время для оценки предложений».

реклама

Будущий лунный ровер в представлении художника

По мнению специалистов отрасли, задержка скорее всего обусловлена неопределенностью относительно бюджета NASA на 2024 финансовый год. Таким образом, перенос сроков на конец марта даст агентству дополнительное время, чтобы понять, какими средствами они смогут оперировать и, соответственно, смогут ли они профинансировать более одного гранта.

О своем намерении побороться за контракт LTV объявили сразу несколько компаний. Это как новички космической отрасли: стартапы Astrolab и Intuitive Machines, так и весьма авторитетные компании Leidos, Lockheed Martin и Teledyne Brown. Это привело к созданию уникальных конструкторских альянсов: например, Lockheed работает с автопроизводителем General Motors, а Leidos — с гоночной компанией NASCAR. NASA рассчитывает начать использовать лунные роверы в рамках миссии «Артемида-5» в конце десятилетия.

Как и в случае с некоторыми другими элементами программы «Артемида», NASA планирует получить луноход LTV в качестве услуги некоторой сторонней организации. При этом компания(-и), владеющая(-ие) роверами, смогут использовать их и для других миссий.

Считается, что такой подход позволяет экономить деньги агентства, при этом давая компаниям-разработчикам больше возможностей для опробования и реализации различных инновационных подходов, а также для привлечения ими клиентов, не входящих в NASA.

Впрочем, не все эксперты согласны с этой практикой. Выступая на симпозиуме фон Брауна по исследованию космоса Американского астронавтического общества 27 октября, бывший администратор НАСА Майк Гриффин заявил, что

"Переход к коммерческим подходам лишает правительственные учреждения возможности выполнять определенный объем работы самостоятельно и получать ценный опыт, который они затем могут применить в других программах".

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Он также сказал, что компании, выступающие за коммерческие подходы, делают это потому, что им нужны государственные деньги без соблюдения правил и положений, присущих традиционным подходам к заключению государственных контрактов.