Редакция журнала Military Watch Редакция журнала Military Watch Редакция журнала Military Watch

В последние время произошла беспрецедентная активизация боевых действий в воздушном пространстве над Украиной. По данным журнала Military Watch, всего 10 дней, в период с 13 по 23 октября, российские войска сбили 17 истребителей МиГ-29.

МиГ-29 — это один из трех типов истребителей, которые широко применяются ВВС Украины в ходе конфликта. Эта машина в больших количествах досталась "незалежной" в качестве наследства после распада СССР. Кроме того, украинский арсенал заметно пополнился за счет летательных аппаратов, которые были переданы Польшей и Словакией. По оценкам экспертов, эти страны могли поставить около 33 боевых самолетов этого типа, в дополнение к примерно 50-ти собственным машинам.

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МиГ-29, пожалуй, лучшего всего приспособлен к эксплуатации в условиях, когда большинство аэродромов подвергаются регулярным атакам противника. Ему требуется относительно небольшое обслуживание и очень короткие взлетно-посадочные полосы для полетов. При принятии на вооружение в 1982 году МиГ-29 не имел себе равных по маневренности и мог поражать самолеты противника в пределах видимости под очень большими углами.

Однако по прошествии сорока лет, этим некогда грозным машинам, пришлось столкнуться в воздушном бою с гораздо более новыми бойцами, такими, как Су-35 и даже Су-57. Впрочем, последние, хотя и принимают участие в конфликте, но их количество весьма ограничено.

Основную ставку в битве за господство в воздухе российские ВКС делают на Су-35. Эти самолеты предназначены для борьбы с куда более серьезными противниками, чем те, которые находятся на вооружении Украины.

Су-35 значительно более современный истребитель, имеющий радар с фазированной решеткой и передовую авионику 21-го века. В то время, как его оппоненты остались в 80-х годах прошлого века, так как после распада Советского Союза даже не имели возможности пройти модернизацию. Кроме того, Су-35 является истребителем тяжелого класса, что позволяет ему значительно бОльшую боевую нагрузку. Например, ракеты Р-37М, чья дальность в 3 раза превышает дальность Р-27, использующихся на МиГах. В совокупности с более мощными и совершенными системами обнаружения, это дает ему подавляющее превосходство в воздушном бою. Места развертывания Су-35 позволяют с высокой степенью вероятности предположить, что значительная часть украинских МиГ-29, была сбита именно при их участии.

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Несмотря на заметные потери МиГ-29, эксперты полагают, что ВВС Украины все еще имеют в своем распоряжении более двух десятков этих самолетов. Но, поскольку их западные союзники практически полностью исчерпали свои запасы советской техники, украинским ВВС, похоже, теперь придется рассчитывать на обещанные США истребители F-16 постройки времен холодной войны. Которые, скорее всего, ожидает столь же незавидная участь, что и украинские МиГ-29.