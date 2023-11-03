4-я эскадрилья ВВС Индии полностью вывела из эксплуатации истребители МиГ-21БиС после 57 лет эксплуатации





Очередная эскадрилья ВВС Индии завершила переход на самолет Су-30МКИ. После почти шестидесятилетней эксплуатации различных модификаций МиГ-21, 4-я эскадрилья ВВС Индии полностью заменила их в своем составе на гораздо более современные и эффективные Су-30МКИ. В небе над штатом Раджастхан состоялась своеобразная передача эстафеты.

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Су-30МКИ во главе строя МиГ-21

Легко заметить, что МиГ-21 были заменены на истребители гораздо более тяжелого класса, которые значительно превосходят их как по своим геометрическим размерам, так и боевым возможностям.

Су-30МКИ радикально опережает МиГ-21 по всем основным характеристикам. Обладая в 3,5 раза бОльшей массой, он может нести боевую нагрузку до 10,4 тонны, что в 4-5 раз больше, чем у МиГ-21. При этом, благодаря увеличенному радиусу действия, новая машина способна контролировать гораздо большие размеры воздушного пространства страны по сравнению со значительно меньшими по размеру самолетами, произведенными во времена Советского Союза. С максимальной загрузкой вооружения Су-30МКИ прикрывает в 29 (!) раз бОльшую территорию, чем МиГ-21. На самом деле, преимущество Су-30 в этом компоненте еще больше, если принять во внимание огромную разницу в номенклатуре вооружения между ним и МиГ-21. Особенно это ощутимо в классе задач "воздух-земля" и, что весьма важно для Индии, в классе противокорабельных задач. Для решения последних Су-30МКИ может нести на борту интегрированные крылатые ракеты «БраМос» с дальностью поражения до 450 километров. Всё это кардинально меняет тактику возможного боевого применения самолетов 4-й эскадрильи и значительно расширяет круг задач, которые они способны решать.

Превосходство Су-30МКИ в воздушных боях столь же огромно. Машина была специально адаптирована под запросы Индии, и объединяет возможности перехватчика дальнего действия с качествами истребителя завоевания господства в воздухе.

Су-30МКИ на сегодняшний день является самой грозной боевой машино среди всех истребителей индийских ВВС. Страна располагает примерно 270 самолетами, которые распределенные по 11 эскадрильям. И их количество продолжает неуклонно расти. Совсем недавно, в сентябре 2023 года, Индийский совет по оборонным закупкам одобрил дальнейшие закупику Су-30МКИ. Так что в ближайшие годы парк этих боевых машин в ВВС Индии предположительно достигнет более 300 самолетов.

Но Индия не собирается останавливаться на достигнутом в плане роста возможностей новых истребителей. Ведутся активные работы с целью оснащения самолета новым радаром с активной фазированной антенной решеткой (АФАР). Это позволит кратно увеличить их возможности в плане ситуационной осведомленности и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).



