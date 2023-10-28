Исследование ученых показывает, что даже небольшое изменение рациона может заметно сократить выбросы углекислого газа в атмосферу и улучшить ваше здоровье.

Согласно новому исследованию ученых из США, опубликованному в журнале Nature Food, простые замены в рационе питания, такие как переход с говядины на курицу или употребление растительного молока вместо коровьего, могут снизить углеродный след среднего американца.

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Эти результаты подчеркивают потенциал подхода «небольших изменений», который, по мнению исследователей, может побудить больше потребителей принять экологически чистые пищевые привычки. На производство продуктов питания приходится от 25 до 33 процентов выбросов парниковых газов в стране, причем основной вклад вносит производство говядины .

«Это исследование показывает, что сокращение выбросов углекислого газа связанных с питанием доступно и не требует полного изменения образа жизни»,

— сказал Диего Роуз, старший автор и директор программы питания Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Университета Тулейн.

«Это может быть так же просто, как заказать буррито с курицей вместо буррито с говядиной, когда вы идете куда-нибудь поесть. Когда вы в продуктовом магазине, возьмите соевое или миндальное молоко вместо коровьего. Даже одно небольшое изменение может иметь существенное влияние».

В ходе исследования были проанализированы данные о питании более 7700 американцев, были выявлены часто употребляемые продукты, оказывающие наибольшее воздействие на климат, и смоделирована замена их аналогичными по питательной ценности вариантами с более низким уровнем выбросов.

«Мы искали заменители, которые были бы максимально похожими».

Наибольшее прогнозируемое сокращение выбросов наблюдалось при приготовлении смешанных блюд: буррито, пасты и подобных популярных блюд, где говядину можно легко заменить на менее вредный (в смысле углеродного следа) белок.

Целью исследования не было выявление здоровых альтернатив продуктам с высоким содержанием углерода. И, тем не менее, переход на продукты с низким содержанием углерода показал «значительные улучшения в том, насколько здоровым был рацион».

Хотя эти заменители не предназначены в качестве панацеи для достижения климатических целей или целей личного здоровья, они являются свидетельством того, что небольшие изменения могут иметь большое влияние.

«Наше исследование показывает, что замена всего лишь одного ингредиента может быть беспроигрышным вариантом, приводящим к значительным изменениям как в климатических последствиях, так и в том, насколько здоровым является наш рацион».

- заявила Анна Граммон, ведущий автор и доцент кафедры педиатрии и политики здравоохранения в Стэнфордском университете

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