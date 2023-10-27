Власти США впервые в истории наложили на телекомпанию штраф в 150 000 долларов за космический мусор, Что не так с освещением этой новости блогерами ?

Сразу оговорюсь, с самой новостью всё в порядке. Телекоммуникационная компания Dish действительно была оштрафована на 150 000 долларов США. Суть претензий к компании со стороны Федеральной комиссии по связи (FCC) заключается в том, что она не смогла увести свой отработавший спутник EchoStar-7 туда, где он бы не представлял угрозы для других аппаратов.

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FCC сообщила, что Dish, пообещала в 2012 году поднять спутник на 300 километров выше его рабочей орбиты. Но из-за того, что запасов топлива оказалось недостаточно, орбиту спутника удалось поднять лишь на 120 километров.

Казалось бы, всё просто и понятно. Но, увы, в интерпретации некоторых блогеров, очевидно в силу "кривизны" автоперевода с английского, отягченного полным непониманием сути процесса, спутник EchoStar-7 начал выписывать замысловатые "кренделя" в космосе.

Что ж, давайте вместе попробуем разобраться что и как было на самом деле. А "помогут" нам в этом горе-блогеры.

1.Вот первый образчик некомпетентности блогера. Ляпы горе-писателя выделены жирным подчеркнутым шрифтом

"Это первый подобный штраф, наложенный агентством в рамках борьбы с растущей проблемой космического мусора на низкой околоземной орбите (LEO) . Выведенные из эксплуатации спутники и другие объекты представляют опасность столкновения с другими аппаратами, работающими на малых высотах "

Дело в том, что EchoStar-7, как и подавляющее большинство телекоммуникационных спутников находился на геостационарной орбите. Соответственно, ни о каких "малых высотах" речи быть не может. Высота этой орбиты составляет более 35 000 километров над поверхностью Земли. И, естественно, это никакая не "низкая околоземная орбита (LEO)". Диапазон высот для таких орбит составляет от 200 до 2000 километров над поверхностью Земли. Как уже было сказано ранее, геостационарная орбита находится на высоте более 35 000 км. Она относится к высоким околоземным орбитам (HEO)/

2. А тут мы видим другой тип ошибки, обусловленный некачественным переводом, вкупе опять же с некомпетентностью.

"Провайдер просто спустил спутник на низкую орбиту" "Компания просто переместила спутник на "орбиту захоронения," спустив его на низкую высоту "

Естественно, это не так. Никто не пытался "спустить на низкую орбиту" спутник. Его, действительно, попытались увести на орбиту захоронения, вот только эта орбита находится выше рабочей орбиты аппарата. То есть, спутник не "спускали", а наоборот "поднимали". И из-за недостатка топлива подняли лишь на 120 километров вместо запланированных трехсот. Фактическая орбита оказалась ниже запланированной. Автоперевод перевел это как "низкая орбита". А незадачливый блогер поленился перепроверить.

Хотя сделать это было несложно. Дело в том, что для геостационарных спутников орбита захоронения всегда находится выше рабочей орбиты. Логика этого выбора крайне проста. Если орбиту захоронения сделать ниже, то тогда новые аппараты по пути "на работу" (на орбиту) будут вынуждены "пробираться" между отработавших свой срок спутников, постоянно рискую столкнуться с ними. А находясь выше геостационарной орбиты, старые спутники никому не помешают.

Итак, резюмируем произошедшее. Компания Dish попыталась увести свой отработавший спутник EchoStar-7 на орбиту захоронения, расположенную на 300 километров выше геостационарной. Но получилось подняться только на 120 км. За что компания и была оштрафована Федеральной комиссией по связи.

На мой взгляд, сумма в 150 000 долларов является символической для космической отрасли. Скорее всего FCC таким образом хотела не столько наказать Dish, сколько послать сигнал остальным участникам рынка.

«Это первый случай принятия Комиссией мер по обеспечению соблюдения требований по космическому мусору, которая активизировала свои усилия в области спутниковой политики»,

— говорится в заявлении Федеральной комиссии по связи (FCC), которая разрешает предоставление услуг космической связи.

«Это прорывное соглашение, которое ясно дает понять, что Федеральная комиссия по связи имеет сильные правоприменительные полномочия и возможности обеспечивать соблюдение своих жизненно важных правил по космическому мусору».

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