После успеха миссии "Чандраян-3" правительство Индии ставит перед страной еще более амбициозные цели в космосе

В августе 2023 года мы все с интересом следили за лунной миссией индийского аппарата "Чандраян-3", в ходе которой впервые в мире была осуществлена успешная мягкая посадка в районе южного полюса Луны. Эта миссия оказалась весьма успешной, вызвало бурное ликование и небывалый подъем интереса к космонавтике по всей Индии.

Старт ракеты-носителя LVM-3 с кораблем «Чандраян-3» с космодрома Сатиш Дхаван Фото: ISRO.

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Ближайшей целью страны является реализация собственной пилотируемой программы Gaganyaan. В настоящее время Индийская организация космических исследований (ISRO) готовится к проведению испытаний по прерыванию полета. Они намечены на утро 21 октября по стандартному времени Индии в Космическом центре Сатиш Дхаван. Будет проверена работа систему спасения экипажа. Первый пилотируемый полет запланирован уже в 2025 году.

Несколько дней назад состоялось заседание под председательством премьер-министра Индии Нарендры Моди, посвященное оценке прогресса этой космической программы. После этого заседания было объявлено о новых, еще более амбициозных, планах страны по освоению космоса.

«Премьер-министр поручил Индии стремиться к новым и амбициозным целям, включая создание «Станции Бхаратия Антарикша» (Индийская космическая станция) к 2035 году и отправку первого индийца на Луну к 2040 году»,

— говорится в заявлении правительства.

Заявление последовало за успехами Индии в высадке на Луну корабля « Чандраян-3» и запуске солнечной обсерватории «Адитья L1». В нем также изложен ряд будущих планов Индии по освоению космоса за пределами Луны.

«Министерство космоса разработает дорожную карту исследования Луны. Она будет включать в себя серию миссий Чандраяан, разработку ракеты-носителя следующего поколения (NGLV), строительство новой стартовой площадки, создание ориентированных на работу человека лабораторий и связанных с ними технологий».

Премьер-министр также призвал к работе над межпланетными миссиями, включая венерианский орбитальный аппарат и спускаемый аппарат на Марс.

Индия отправила свою первую межпланетную миссию Mars Orbiter Mission (MOM) на Красную планету в 2013 году. Аппарат вышел на орбиту Марса в сентябре 2014 года и проработал почти восемь лет.

Тем временем, НАСА в настоящее время планирует пилотируемую миссию на Луну в декабре 2025 года в рамках своей программы «Артемида» . А Китай объявил о своей цели высадить двух астронавтов на Луну до 2030 года .

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