Журнал Military Watch: Бригадный генерал армии США в отставке Дон Болдук считает это «очень серьезной проблемой для Америки и ее национальной безопасности».

В США растут разногласия по поводу массовой передачи американских запасов оружия Вооруженным силам Украины для операций против России. Они значительно обострились из-за возникновения необходимости вооружить Израиль для его военных действий против группировки боевиков ХАМАС. Бригадный генерал армии США в отставке Дон Болдук стал еще одним экспертом, кто предупредил, что эта передача ставит под угрозу обороноспособность Америки.

Генерала вряд ли можно записать в пацифисты. Проходил службу в армии США с 1981-го по 2017-й год, получил два «Пурпурных сердца», возглавлял Командование специальных операций армии в Африке. Вполне солидный послужной список. Возможно, именно поэтому его позиция относительно помощи Украине получает всё большее признание в Соединенных Штатах, особенно среди правых политических сил.

реклама «Я думаю, что это тревожный сигнал для американского народа: вы знаете, что во время правления администрации Байдена наши вооруженные силы стали чрезвычайно слабыми. Мы стали перенапряжены. С точки зрения логистики мы не сможем поддерживать многие вещи, которые будут происходить одновременно в этом мире»,

— заявил Дон Болдук .

Он добавил, что «очень обеспокоен» «очень серьезной проблемой для Америки и для ее национальной безопасности».

Продолжение помощи Украине было оправдано ввиду того, что виды вооружений, используемые в Восточной Европе, относятся к классам, отличным от тех, которые могут понадобиться в войне на Тихом океане против Китая. Однако появление возможности крупной войны на Ближнем Востоке, а также постоянно существующая проблема, исходящая от огромных и очень хорошо вооруженных сухопутных сил Северной Кореи, означают, что средства для большой наземной кампании, такие как артиллерийские орудия, 155-мм боеприпасы и бронетехника останутся востребованными. Тем более, что даже в Восточной Азии некоторые непредвиденные обстоятельства войны с Китаем могут потребовать от вооруженных сил США проведения значительных наземных операций.

Провал массированных и длившихся несколько месяцев летних наступлений украинских войск, в ходе которых они понесли потери, исчисляемые десятками тысяч человек, последовал за широко распространенными прогнозами о том, что неудача финансируемого Западом наступления на восток только еще больше усилит призывы к переоценке будущей помощи. Парк американских боевых машин, такие как, например, БМП «Брэдли», сильно поредел в боях.

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В последнюю неделю сентября поправка к законопроекту о финансировании обороны, запрещающая любую дальнейшую военную помощь Украине, получила 93 голоса республиканцев, а 30 сентября контролируемый республиканцами Конгресс заблокировал дальнейшую помощь. Пока на ближайшие 45 дней Отставка спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, который сыграл ключевую роль в содействии принятию дальнейших пакетов помощи, только еще больше ухудшила перспективы Киева, поскольку Палата представителей не смогла принять закон без своего спикера. Уже давно ожидалось, что прекращение западных поставок оружия и финансирования потенциально может переломить ход войны, а экзистенциальная важность конфликта для России ставит ее в более сильную позицию, позволяющую идти на жертвы в долгосрочной перспективе для продолжения поддержки военных усилий.