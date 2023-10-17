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Журнал Military Watch: какие стороны готовы вмешаться, если война между Израилем и ХАМАС расширится.
По мнению журнала, в конфликт могут вмешаться США, Турция и Аль-Нусра, с одной стороны, против Ирана, Хезболлы и Сирии, с другой.

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Прошло менее десяти дней с начала военных действий между израильскими силами и палестинской группировкой ХАМАС, но всё чаще в СМИ и даже среди политиков поднимается вопрос о возможности вовлечения в войну других сторон. Израильская армия уже вела перестрелку с иранскими ополченцами и наносила удары по инфраструктуре вооруженных формирований  политическая партия «Хезболла» на своих границах с Сирией и Ливаном. По мнению многих экспертов, именно эти территории считаются основными районами, где возможна эскалация конфликта.

Пока эти столкновения носят очень ограниченный характер. Но всё может поменяться в любую минуту. В ожидании негативного сценария развития событий, США уже к 11 октября перебросили и развернули в Средиземном море атомный суперавианосец «Джеральд Р. Форд» вместе со своей ударной группой.

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 Командующий Центральным командованием США генерал Эрик Курилла заявил:

 «Прибытие этих высоко боеспособных сил в регион является сильным сигналом сдерживания, если какой-либо субъект, враждебный Израилю, попытается воспользоваться этой ситуацией."

Однако этого американцам показалось мало, и 14 октября Пентагон объявил, что в регион прибудет еще один атомный авианосец - «Дуайт Д. Эйзенхауэр». Он будет развернут вместе с двумя эсминцами класса «Арли Берк». 

Одновременно Пентагон предпринял шаги по усилению эскадрилий истребителей и штурмовиков ВВС США F-35, F-15, F-16 и A-10 в регионе. Обширная сеть американских баз по всему региону, включая незаконные военные объекты на сирийской территории, обеспечивает США солидный тыл в случае возможного расширения этого конфликта.

Предполагается, что вся эта демонстрация силы направлена в первую очередь на то, чтобы послать сильный сигнал Ирану, «Хезболле» и другим силам ополчения. Ведь военная мощь одной только «Хезболла» в десятки, если не сотни, раз больше, чем у ХАМАС.  «Хезболла» находится в состоянии перманентного конфликта с Израилем с момента ее создания в 1980-х годах. Поэтому существует значительная вероятность того, что она может попытаться извлечь выгоду из боевых действий в секторе Газа, открыв второй фронт против израильских сил.

Ряд экспертов полагает, что наряду с Соединенными Штатами, в конфликт может потенциально вмешаться еще одна страна НАТО - Турция. Особенно, если сирийские правительственные силы или связанные с ними группы ополченцев, станут стороной конфликта. Турция является единственным государством (кроме Израиля), участвовавшим в боевых действиях против «Хезболлы» с 1980-х годов, и она продолжает попытки подчинить своему влиянию северную часть сирийской провинции Идлиб. Это осуществляется посредством поддержки различных джихадистских повстанческих группировок, таких как «Фронт Аль-Нусра». Эти группировки при поддержке Турции и Запада участвовали в попытке свержения сирийского правительства в 2010-х годах. Но этим планам помешала «Хезболла», а затем Иран и Россия. Отвлечение внимания сирийцев и «Хезболлы» на южный фронт с Израилем (в случае их вступления в конфликт) предоставит оптимальную возможность для эскалации боевых действий на северных границах Сирии.

Нельзя сбрасывать со счетов возможность иранского вмешательства в потенциальный конфликт, особенно если Соединенные Штаты будут напрямую участвовать в эскалации столкновений между «Хезболлой» и Израилем. Иранские военно-воздушные и космические средства, в частности, могут сыграть важную роль в конфликте, не требуя развертывания наземных сил. Парк беспилотников Ирана считается самым грозным в регионе. Также Иран имеет и значительные возможности по контролю судоходства в регионе, что может серьезно осложнить операции ВМС США. Иранский арсенал баллистических ракет является, безусловно, самым грозным в регионе и способ достигать всех районов, потенциальных боевых действий.

Однако, несмотря на готовность нескольких игроков вмешаться по обе стороны конфликта, сохраняется значительная вероятность того, что боевые действия останутся ограничены территориями, на которые претендуют Израиль и ХАМАС, а значительные арсеналы, созданные основными партиями с обеих сторон, будут служить лишь мощным сдерживающим фактором.


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#сша #израиль #турция #иран #хамас #сирия #палестино-израильский конфликт #хезболла #израиль и хамас #аль-нусра
Источник: militarywatchmagazine.com
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