В первую очередь это касается бомбардировщиков B-21 и атомных подводных лодок. По карману ли это США?





Комиссии по стратегической политике Конгресса США, в своем итоговом отчете, опубликованном 12 октября 2023 года, призвала Вашингтон срочно обновить и расширить свои ядерные и обычные силы, подчеркнув потенциальную необходимость противостоять объединенным китайским и российским силам.

реклама «Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы сдержать и победить обоих противников одновременно... Международный порядок, возглавляемый США, и ценности, которые он поддерживает, находятся под угрозой со стороны китайских и российских авторитарных режимов»,

- говорится в докладе.

Собственно говоря, никаких доказательств работы России и Китая над подготовкой к совместной ядерной войне Комиссия не предъявила, но, видимо на всякий случай, выразила свою обеспокоенность. По мнению Комиссии, совместная угроза со стороны Китая и России станет острой с 2027 года и что, соответственно, «решения необходимо принимать сейчас, чтобы нация была готова».

Ключевыми пунктами в рекомендациях отчета по расширению закупок являются межконтинентальные бомбардировщики-невидимки B-21 и подводные лодки с баллистическими ракетами класса «Колумбия». Ожидается, что два этих новых вида вооружения произведут революцию в возможностях воздушных и морских сил американской ядерной триады. Они должны поступить на вооружение ближе к 2030 году.

Самолет В-21

Тем временем, состояние ядерных сил Америки всё чаще становится предметом критики: парк бомбардировщиков резко сократился из-за проблем с бомбардировщиком B-1B, который имеет один из худших показателей готовности. Единственная в США эскадрилья бомбардировщиков-невидимок была выведена из строя на длительный период из-за крупных аварий. Ядерные силы наземного базирования оказались еще более проблематичными: арсенал межконтинентальных баллистических ракет «Минитмен III» является старейшим в мире. Прошло уже почти полвека с тех пор, как они поступили на вооружение. Вопрос о выводе из эксплуатации этих ракет без замены поднимается всё чаще. Это обусловлено огромными затратами на разработку и массовое производство жизнеспособного преемника, при этом продолжающееся продление срока службы ракет и их двигателей становится всё более проблематичным.

Однако способность масштабного расширения американских военных расходов находится под серьезным вопрос в свете беспрецедентного, и продолжающего быстро расти, бюджетного дефицита, а также увеличения процентных выплат по государственным долгам, которые сейчас исчисляются десятками триллионов долларов. Ожидается, что процентные выплаты превысят весь бюджет Пентагона примерно к 2027 году.

Хотя Соединенные Штаты тратят на свои вооруженные силы больше, чем несколько вместе взятых стран, идущих следом по суммам военных расходов, расходы американцев на приобретение собственно вооружений были значительно ниже, чем, например, у Китая примерно с 2020 года. Дело в том, что значительная часть расходов США приходится на зарплаты, льготы ветеранам и прочие сопутствующие расходы. В то время как Китай и Россия активно переоснащают свои вооруженные силы современным оружием.

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