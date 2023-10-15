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Журнал Military Watch: может ли ХАМАС сыграть главную роль в поражении Украины

По мнению журнала, продолжающиеся столкновения между Израилем и силами ХАМАС могут оказать влияние не только на мировые цены на нефть, но и на исход конфликта на Украине
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Резкое обострение  палестино-израильского конфликта может оказать существенное влияние на геополитическую ситуацию в мире. Внезапное наступление ХАМАС, начавшееся 7 октября, в первые часы привело Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) в полное замешательство, результатом чего стал захват военных баз.

В руки активистов попали крупные арсеналы вооружений, военная техника и танки. Эффективными оказались удары беспилотников ХАМАС, в том числе для уничтожения израильских танков «Меркава IV» и другой бронетехники.

Танк «Меркава IV», захваченный бойцами ХАМАС

Правда, замешательство Армии обороны Израиля продолжалось недолго. ЦАХАЛ в ответ начал операцию под названием «Железные мечи». Были нанесены удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа. И уже 9 октября Израиль заявил о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами страны. При этом воздушные удары по сектору Газа продолжились. 

"Главной целью операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) является гарантирование того, что ХАМАС к концу вооруженного конфликта будет лишен военного потенциала", - заявил представитель израильской армии Джонатан Конрикус в интервью телеканалу CNN.

Однако столь сложную задачу невозможно решить одними лишь ударами с воздуха, поэтому Израиль начал подготовку к проведению полномасштабной наземной операции в секторе Газа. Было заблокировано снабжение сектора водой, электричеством, продуктами питания и медикаментами. И это невзирая на то, что в секторе находятся сотни тысяч мирных жителей.

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Но наземная операция может потребовать привлечения значительных ресурсов. США уже направили в Израиль боеприпасы для системы противоракетной обороны "Железный купол", но этого будет  недостаточно в случае начала наземной операции. Понимают это и в Израиле. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что это будет «длительная и мощная кампания».

Естественно, что США не оставят без своей поддержки одного из ближайших союзников. Но нехватка боеприпасов у Израиля и предыдущие шаги США по передаче Украине боеприпасов, хранящихся в ближневосточной стране, привели к обострению политического конфликта между республиканцами и демократами. Всё громче (особенно среди республиканцев) звучат призывы отправить оружие в Израиль вместо того, чтобы поддерживать Украину.

Ослабевает и политическая поддержка Украины. Украинские флаги, ранее демонстрируемые в знак солидарности по всему западному миру, начали заменяться израильскими. Это коснулось и таких достопримечательностей, как Бранденбургские ворота и башня Блумберг. И это в то время, когда украинские силы столкнулись с месяцами профинансированного западными странами неудачного "контрнаступления"  и потерями, исчисляющимися десятками тысяч человек и сотнями единиц техники. Эта неудача еще больше усилит призывы к переоценке дальнейшей помощи.

Маловероятно, что группировка ХАМАС намеревалась своими действиями оказать какое-либо геополитическое воздействие на события на Украине. Тем не менее, время нападения совпало с растущими противоречиями в США вокруг помощи Украине, что означает, что оно может стать поворотным моментом для военных действий в Восточной Европе, последствия которого потенциально намного перевешивают те, которые ощущаются на Ближнем Востоке или для ХАМАС.

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В то время, когда Украина оказывается все менее подготовленной к достижению своих военных целей, перенаправление помощи Израилю дало бы Западному блоку возможность сохранить лицо, сократив свои инвестиции в конфликт и заставив Киев вернуться за стол переговоров.

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сво израиль хамас сво 2022 конфликт на украине
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