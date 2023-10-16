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Журнал Military Watch: Россия наращивает производство ударных истребителей Су-34М
По мнению журнала, модернизированные варианты открывают новые возможности боевого применения

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Министерство обороны Российской Федерации дало указание увеличить производство ударных истребителей Су-34, поскольку этот самолет может быть использован для решения широкого круга задач, начиная от ядерного сдерживания, и заканчивая тактическими ударными миссиями на всех театрах военных действий — от Сирии до Арктики на юге и севере и от Украины до западной части Тихого океана на западе и востоке.

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Су-34 является самым дальнобойным тактическим боевым самолетом в мире и представляет собой глубоко модернизированную версию своего предшественника Су-27 (по кодификации НАТО: Flanker), истребителя, предназначенного для завоевания превосходства в воздухе, и разработанного еще в Советском Союзе. При этом Су-34 примерно на 50 процентов тяжелее и имеет значительно бОльшую боевую нагрузку, чем исходный Flanker. Самолет способен нести очень широкий спектр различного вооружения, включая крылатые ракеты и управляемые бомбы. Самолет активно применялся в боевых действиях в Сирии (с конца 2015 года) и на Украине (с начала 2022 года).   

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, посетивший авиазавод имени Чкалова в Новосибирске в начале октября 2023 года, дал указание нарастить выпуск Су-34, особо подчеркнув при этом важность роли, которую данный истребитель играет в воздушно-космических силах страны:

«Этот боевой самолет — основная рабочая лошадка, у них четыре-пять вылетов в день, поэтому нам нужно активизироваться, поторопиться. У нас есть предприятия, которые в этом году опережают график программы 2024 года. Поэтому и здесь надо организовать работу», 

— сказал он. 

С момента распада Советского Союза, министерство обороны Российской Федерации закупило самолетов Су-34 больше, чем любых других истребителей. Это отчасти обусловлено тем, что на вооружении ВКС России стояло очень большое количество старых ударных истребителей Су-24М, подавляющее большинство из которых было заменено или будет заменено на Су-34.

Последний заказ на Су-34 Министерство обороны разместило в августе 2022 года, при этом самолеты, поставляемые в войска с июля того же года, выпускаются уже в модернизированной версии Су-34М. По заявлению Генерального директора Объединенной авиастроительной корпорации России Юрия Слюсаря они "вдвое превосходят по боевой мощности исходные Су-34". Помимо штатных истребителей Су-34М, также были поставлены более узкоспециализированные варианты боевой машины, предназначенные для радиоэлектронной борьбы или разведки. 

В начале сентября 2023 года Су-34 получил возможность использовать новый класс вооружения — гиперзвуковую баллистическую ракету Х-47М2 «Кинжал». Это позволит самолетам поражать цели на расстоянии в 2000 километров. Высокоманевренная ракета может нести как ядерные, так и обычные боеголовки, и ее практически невозможно перехватить. Ракеты «Кинжал» широко применяются во время конфликта на Украине. Одним из их наиболее значительных достижений стало уничтожение ракетных зенитных комплексов «Пэтриот» в Киеве в мае 2023 года. Интеграция ракет Х-47М2 в Су-34 революционизирует возможности этого самолета. При этом Су-34 имеет серьезное преимущество перед предыдущим носителем «Кинжала» - самолетом МиГ-31К, заключающееся в гораздо меньших эксплуатационных расходах и значительно более высокой живучести.

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По всей видимости, решение интегрировать «Кинжал» в состав Су-34 было принято в результате впечатляющих результатов боевого применения ракеты во время СВО. К середине 2023 года производство "Кинжалов" выросло  в четыре раза  по сравнению с довоенным уровнем, и ракете потребовался новый носитель.

#вкс рф #кинжал #вкс #су-34 #вкс россии #су-34м #вкс рф в сирии
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