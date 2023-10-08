Выступление Илона Маска на проходящем в Баку 74-м Международном астронавтическом конгрессе не было ни амбициозным, ни интригующим

6 октября 2023 года на проходящем в Баку 74-м Международном астронавтическом конгрессе по видеосвязи выступил глава компании SpaceX Илон Маск. Сам факт того, что он не приехал на конгресс, уже вызвал недоумение у его почитателей. Ведь на этом мероприятии предполагалось чествование Маска за заслуги в развитии космонавтики. Глава SpaceX сослался свою загруженность, но многие предположили, что на самом деле он таким образом дистанцировался от официальных властей Азербайджана и конфликта в Нагорном Карабахе. Впрочем, Маск всё же выступил на конгрессе. Пусть и по видеосвязи.

И вот тут у меня появилась еще одна версия отсутствия Маска в Баку. Глава SpaceX не приехал потому, что ему нечем было удивить космическое сообщество.

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Дело в том, что за последние годы он приучил нас к своему громадью планов. В 2017-м году на аналогичном конгрессе Маск рассказал о замысле основать к 2050-му году колонию на Марсе. Численностью в один миллион человек ! И о том, что уже в 2022 году на Марс отправятся 2 огромных корабля, чтобы основать эту колонию.

А что мы имеем в Баку ?

1. Прототип Starship установлен на стартовом столе, но разрешения на полет нет.

2. Большого энтузиазма по поводу этого полета Маск не выказывает:

"Не хочу возлагать слишком высокие ожидания на второй полёт Starship из-за нового подхода к горячему разделению ступеней. Если двигатели корабля заработают, и ускоритель не взорвётся во время расстыковки, то, я думаю, у нас есть приличный шанс выхода на орбиту"

3. Перспектива полета на Марс беспилотного корабля пока тоже туманна:

"Это может произойти через 3-4 года"

То есть обещал через 5 лет, прошло уже 6, и осталось подождать еще 3-4 года. Такая вот арифметика ))

Спору нет, заслуги SpaceX и самого Илона Маска в освоении космоса велики: это и впечатляющая безаварийная серия Falcon 9, и 17 полетов первой ступени, и строящийся Starship. Но к этому мы уже привыкли. Это стало буднично и рутинно. А Маску хочется удивлять и шокировать публику. Вот такой это человек. Ему нужен карнавал и фейерверк. Но, увы, этого пока нет. Более того, 74-й конгресс стал бенефисом Китайской народной республики, которая представила на суд общественности свои поистине грандиозные планы на многие годы вперед.

Поэтому Маск и не приехал в Баку ...

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