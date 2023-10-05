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На проходящем в Баку 47-м Международном астронавтическом конгрессе представители Китайской народной республики поделились своим планами по дальнейшему развитию орбитальной станции "Тяньгун-3" (Tiangong). Чжан Цяо из Китайской академии космических технологий (CAST) рассказал о намерении расширить станцию с трех до шести модулей.
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В будущем мы построим сборку из шести модулей весом 180 тонн
- заявил Чжан. В
Напомним, что в настоящее время Tiangong имеет три модуля, масса каждого составляет около 22 тонн.
В ближайшие годы будет построен и запущен многофункциональный модуль расширения с шестью стыковочными узлами, который и позволит осуществить такое расширение. Он будет пристыкован к стыковочному узлу базового модуля Тяньхэ. После этого к станции будут добавлены полноразмерные модули. Сроки этого расширения могут составить 4-5 лет.
Масса расширенного Тяньгуна будет составлять более трети массы Международной космической станции (МКС) массой примерно 450 тонн. В перспективе он может стать "портом приписки" для разнообразных космических аппаратов. Таких, как космический телескоп «Сюньтянь», который планируется запустить уже в 2024 году. Он сможет состыковаться с «Тяньгун» для обслуживания, ремонта, дозаправки и модернизации.