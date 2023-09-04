Луноход переведен в "спящий" режим на время лунной ночи

Целые 2 недели люди, интересующиеся космонавтикой вообще и изучением Луны в частности, с большим любопытством наблюдали за миссией "Чандраян-3" Индийской организации космических исследован. В рамках этой миссии посадочный модуль "Викрам" с луноходом "Прагъян" на борту впервые в истории человечества совершил посадку в приполярном регионе Луны.

Источник: yandex.ru

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Всё это время маленький труженик (его масса всего 26 килограммов) неутомимо исследовал местность в районе посадки, двигаясь со скоростью около 1 сантиметра в секунду. Ему удалось выявить присутствие в лунном грунте серы, а также алюминия и железа. И вот настала пора "отдохнуть". Дело в том, что в районе посадки наступила ночь, а это означает, что солнечная батарея, некоторое время не сможет питать энергосистему лунохода. Поэтому 2 сентября 2023 года Индийская организация космических исследований сообщила о том, что луноход «Прагъян» переведен спящий режим.

«Луноход "Прагъян" безопасно припаркован и переведён в спящий режим. Полезные нагрузки ... отключены... Солнечная панель аппарата ориентирована на получение света на следующий восход Солнца"

Если всё пройдет по плану, то "пробуждение" должно произойти 22 сентября

Пожелаем "малышу" спокойной ночи и приятных сновидений !