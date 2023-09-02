Индия готовится к новым достижениям космического масштаба

Прошло менее 10 дней с того момента, как Индийская организация космических исследований сумела успешно посадить аппарат «Чандраян-3» в районе Южного полюса Луны. И вот Индия уже готова к новым свершениям космического масштаба.

На 2 сентября 2023 года запланирован запуск миссии «Адитья-L1», которая займется изучением нашей звезды.

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Источник: ndtvimg.com

Космическая обсерватория будет собирать разнообразные данные о нашем светиле. Изучать потоки солнечного ветра, влияние магнитных бурь на нашу планету, исследовать внешние слои Солнца и многое, многое другое.

После старта аппарат «Адитья-L1» отправится в точку Лагранжа L1 системы Солнце-Земля, расположенную примерно в полутора миллионах километров от нашей планеты. Эта точка наиболее удобна для наблюдения Солнца, которое в этом месте никогда не перекрывается ни Землёй, ни Луной. Путь займет около 4-х месяцев.







