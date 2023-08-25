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SpaceX готовится к очередным испытаниям системы Старшип - это может произойти уже в сентябре
Приближается новый запуск Старшип и СуперХэви

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Для фанатов Илона Маска и компании SpaceX, а также для всех интересующихся космонавтикой, приближаются горячие деньки. Super Heavy B9 доставлен на стартовую площадку в Starbase для дополнительных предполётных испытаний.

Согласно последней информации, запуск миссии Starship IFT 02 состоится  не ранее 8 сентября. Необходимо дождаться получения разрешения на полёт от FAA и завершения юридических споров регулятора в суде.

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Напомню, предыдущее испытание IFT 01 состоялось 20 апреля 2023 года. Программа предусматривала запуск ускорителя Super Heavy B9 совместно с кораблем (прототипом) Starship S24 на суборбитальную траекторию полета и последующее приводнение корабля. Однако практически с самого начала события пошли не по плану. Через несколько секунд после запуска стало известно, что 3 двигателя Raptor из 33, установленных на ракете-носителе Super Heavy, вышли из строя. Несмотря на это, ракета благополучно оторвалась от стартового стола и стала набирать скорость и высоту.

Но проблемы на этом не закончились. Двигатели продолжили выходить из строя. На второй минуте не работало уже 6 Raptor' ов. 

Ракета по-прежнему набирала высоту, но процесс этот явно замедлился. На высоте примерно 38-39 км началось ее неконтролируемое вращение, после чего было принято решение о подрыве. В общей сложности полет продлился менее четырех минут.

Тем не менее, в SpaceX запуск расценили как успешный:

Поздравляю команду @SpaceX с захватывающим тестовым запуском Starship! Мы многому научились перед следующим тестовым запуском через несколько месяцев.

Илон Маск

Действительно, еще до полета Маск заявил, что будет считать успехом всё, что не приведёт к разрушению стартовой площадки. Впрочем, она всё же пострадала. Ракета покинула стартовую площадку в штатном режиме, но никто не ожидал, что бетон не выдержит штатной нагрузки огня из ракетных дюз. После себя ракета оставила под столом кратер, обломки бетонной конструкции и поразила шрапнелью из кусков бетона близлежащую заправочную инфраструктуру.

Кратер под стартовой площадкой ракеты Starship. Источник изображения: LabPadre/YouTube

За прошедшие месяцы стартовый стол отремонтировали, установили металлическую защитную плиту и водяную систему для защиты от сильного нагрева и нагрузок во время взлёта Starship. Так что есть надежда, что стартовый стол не придется ремонтировать после каждого запуска. Super Heavy B9 получил переходной отсек для горячей расстыковки. Напомним, что с этим возникли проблемы в первом испытательном полёте системы.

В начале августа было проведено огневое испытание ускорителя SH B9. Оно прошло не совсем гладко. Продолжительность теста составила 2,7 секунды вместо запланированных 5 секунд. При этом произошло преждевременное отключение 4-х двигателей ускорителя (из 33-х). После этого ускоритель был возвращен в ангар.

Но сейчас он снова на стартовом столе и ждет стыковки с прототипом корабля. И разрешения на старт.

Мы тоже ждем 

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#spacex #starship #спейсх #старшип #суперхэви
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