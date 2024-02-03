Приблизительно 1000 членов Национальной гвардии Флориды помогут Техасу обеспечить безопасность на границе между США и Мексикой

Губернатор Рон ДеСантис объявил, что он направит членов Национальной гвардии Флориды, чтобы помочь Техасу в предотвращении "вторжения" нелегальных иммигрантов. Администрация президента США Джо Байдена борется за то, чтобы предотвратить закрытие границы в Техасе.

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По заявлению из офиса ДеСантиса, около 1000 солдат будут направлены в Техас. Они будут дополнены военнослужащими Государственной гвардии Флориды и около 90 сотрудниками различных правоохранительных органов Флориды, которые уже находятся на границе.

"Штаты имеют полное право защищать свой суверенитет, и мы рады увеличить нашу поддержку Техасу, поскольку штат Одинокой звезды работает над тем, чтобы остановить вторжение через границу," - отметил ДеСантис. "Наши усиленные меры помогут Техасу установить дополнительные барьеры, включая колючую проволоку вдоль границы. У нас нет страны без границ."

Во время первой недели своего пребывания в должности, Байден подписал ряд указов, отменяющих иммиграционные ограничения, введенные бывшим президентом Дональдом Трампом. Это привело к резкому увеличению числа нелегальных пересечений границы: в декабре более 302 000 человек были задержаны при попытках пересечения 2 000-мильной границы, что стало рекордом. С начала 2021 года в США въехали более 10 миллионов человек. Согласно политике Байдена "поймать и отпустить", задержанных мигрантов немедленно выпускают в США с предписанием явиться на иммиграционные слушания через несколько лет.

В 2021 году Техас, который имеет общую границу с Мексикой длиной более 1200 миль, отправил национальных гвардейцев на границу и начал строительство заграждений из колючей проволоки в популярных пунктах пропуска. Администрация Байдена ответила на это, подав в суд на штат, и в прошлом месяце Верховный суд постановил, что федеральные агенты могут получить доступ к границе для удаления колючей проволоки.

Губернатор Техаса, Грег Эбботт, обещал игнорировать постановление и установить дополнительные заграждения, утверждая, что администрация Байдена не соблюдает конституционное обязательство обеспечения соблюдения федерального иммиграционного законодательства и что его обязанность защищать своих избирателей приоритетнее любых федеральных законов.

Несмотря на то, что в конце прошлого месяца Министерство внутренней безопасности США дало Эбботту три дня на устранение препятствий, представитель Таможенной и пограничной службы США сообщил Fox News, что у них "нет планов" переезжать и разрушать барьеры после того, как Эбботт проигнорировал крайний срок.

На прошлой неделе около 25 губернаторов-республиканцев сделали совместное заявление, поддерживая Эбботта и обвиняя Байдена в том, что он «незаконно разрешил массовое условно-досрочное освобождение по всей Америке мигрантов, незаконно въехавших в нашу страну».

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С начала 2021 года Флорида направляет сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих для поддержки Техаса. Военнослужащие Национальной гвардии построили заграждения и наблюдательные посты, в то время как сотрудники дорожного патруля Флориды задержали почти 150 000 нелегальных иммигрантов, обвинив в контрабанде или торговле людьми 2102 человека, сообщили из офиса ДеСантиса.