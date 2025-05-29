Смарт-приборы несут риски для кибербезопасности. Весы, чайники и голосовые помощники могут передавать данные хакерам и даже исполнять опасные команды.

Современные «умные» устройства в российских квартирах могут представлять угрозу безопасности, заявил в интервью «Известиям» генеральный директор компании «Инфорус» Андрей Масалович. По его словам, такие гаджеты, как весы, плиты, чайники и кофемашины, могут не просто собирать информацию о пользователях, но и выступать инструментами для взлома сетей и распространения вредоносного ПО.

В 2025 году две из пяти крупнейших кибератак были связаны с интернетом вещей — хакеры смогли захватить миллионы устройств, используемых для управления умными домами. Часто причиной уязвимости становится отсутствие базовых мер защиты: стандартные пароли, открытые интерфейсы и слабая архитектура безопасности.

По словам Масаловича, уже сегодня хакеры могут использовать голосовые команды, имитирующие речь владельца, чтобы передать устройству команды — вплоть до перевода денег со счёта. Он также предостерёг от угрозы дипфейков: подделанные «родственники» или «коллеги» могут ввести пользователя в заблуждение и выманить конфиденциальную информацию.

В качестве потенциального способа защиты эксперт предложил в будущем проверять подлинность собеседника с помощью пароля, вводимого прямо в разговор. И хотя такая идея звучит непривычно, она может стать необходимой мерой в условиях стремительного развития цифрового мошенничества.