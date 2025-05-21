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kipa
Названы регионы, в которые россияне хотят переехать после выхода на пенсию
Опрос показал: большинство пенсионеров не хотят менять место жительства, но те, кто готов к переезду, чаще всего выбирают южные регионы и Подмосковье

Новая волна интереса к качеству жизни на пенсии наметилась среди россиян старшего возраста. Согласно исследованию, проведённому девелоперской компанией в партнёрстве с аналитическим агентством, большинство опрошенных граждан в возрасте 50+ стали задумываться о перемене места жительства после выхода на пенсию. Особенно активны в таких планах жители мегаполисов, а также северных и восточных регионов страны.

Если ранее безусловными лидерами в списке "пенсионных мечт" были Краснодарский край и Крым, то теперь набирают популярность менее очевидные направления. Например, Алтайский край, Татарстан и Калининградская область показали рост интереса на 15–20% по сравнению с аналогичными опросами прошлых лет. Среди причин — доступные цены на недвижимость, улучшение региональной медицины и поддержка местных властей для пожилых граждан.

Интересно, что у молодого поколения (35–45 лет), которое уже строит долгосрочные планы, приоритеты смещаются в сторону экологии и инфраструктуры. Такие респонденты чаще выбирают пригороды крупных городов с хорошим транспортом и медицинскими учреждениями, нежели курортные зоны.

Также отмечается рост интереса к пенсионной миграции внутри региона: жители областных центров нередко переезжают в пригород или соседние города, где ниже стоимость жизни, но сохраняется доступ к необходимым услугам. Эксперты считают, что такие тенденции могут привести к изменению спроса на жильё и стимулировать развитие социальной инфраструктуры в новых точках притяжения пенсионеров.

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#новости #финансы #отдых #пенсия
Источник: banki.ru
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