Несмотря на попадание в санкционный список Лондона, СПВБ заверяет участников торгов, что изменений в работе биржи не последует.

Санкт-Петербургская валютная биржа прокомментировала решение британских властей включить её в очередной санкционный список, опубликованный 20 мая. По словам представителей площадки, ограничения не повлияют на ежедневную деятельность и обслуживание клиентов.

В бирже подчеркнули, что функционирование продолжается в прежнем формате, а специалисты внимательно отслеживают возможные последствия геополитических решений. "Все обязательства перед участниками рынка выполняются в полном объёме", — отметили в пресс-службе.

Ранее министерство финансов Великобритании обновило санкционный реестр, добавив 82 новых позиции. Помимо СПВБ, в список также вошли крупные российские компании и институты, включая Агентство по страхованию вкладов. Причины расширения санкций британская сторона связывает с продолжающейся поддержкой России в международных конфликтах.

СПВБ остаётся одним из ключевых участников российского валютного рынка. Несмотря на внешнее давление, биржа продолжает выполнять свои функции, обеспечивая доступ к торгам и расчётам для клиентов внутри страны.



