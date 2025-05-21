На фоне дорогих рублевых займов компании находят альтернативу — размещают облигации в юанях и долларах. Частные инвесторы активно скупают бумаги даже небольших эмитентов, получая высокую доходность.

С начала 2025 года на российском рынке размещено уже почти 30 выпусков валютных облигаций общим объёмом около 600 миллиардов рублей в эквиваленте. И если раньше в списке размещений доминировали гиганты вроде «Газпрома» и «Норникеля», сегодня им всё чаще составляют компанию более скромные эмитенты. Компании, которым в условиях дорогих рублевых кредитов сложно привлечь финансирование, активно выходят на рынок долларовых и юаневых заимствований.

Малые и средние фирмы привлекают финансирование на сумму до $50 млн или эквивалент в юанях, предлагая при этом ставки от 13 до 21% годовых. Для сравнения, стоимость рублевых заимствований для таких эмитентов может достигать 30% годовых. Облигации при этом выпускаются с пониженным номиналом — от $10 — и короткими сроками обращения, что делает их привлекательными для розничных инвесторов.

Аналитики отмечают, что приток частных инвесторов заменил собой ушедших иностранных участников. Если раньше валютные размещения проходили с участием зарубежных банков, то теперь спрос формируют клиенты с экспортной выручкой, а бумаги продаются внутри страны. При этом крупнейшие выпуски по-прежнему остаются за компаниями с высоким кредитным рейтингом, в то время как «третий эшелон» обещает двузначную доходность, но требует большей готовности к риску.

Текущий тренд на валютные заимствования, по оценкам участников рынка, сохранится: дороговизна банковских кредитов и высокая ключевая ставка будут подталкивать компании к поиску альтернатив. А интерес инвесторов к стабильной валютной доходности делает этот сегмент одним из самых активных на долговом рынке в 2025 году.