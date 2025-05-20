Регуляторы меняют правила игры: крупнейшие банки могут лишиться монополии на пенсионные выплаты, владельцам ПВЗ приходится доказывать легальность занятости персонала, а интерес россиян к инвестициям через цифровые платформы усиливается

В ближайшее время в России могут измениться правила обслуживания пенсионеров и получателей социальных выплат. Центральный банк и антимонопольное ведомство намерены лишить крупнейшие банки исключительного права на обслуживание пенсионных и социальных счетов. Это откроет доступ к рынку для более широкого круга кредитных организаций и даст гражданам возможность выбирать банк по собственному усмотрению, а не по остаточному принципу. Особенно актуальна реформа для военных пенсионеров, у которых сейчас доступ всего к шести банкам.

Тем временем налоговые службы активизировали проверки в сегменте пунктов выдачи заказов. Владельцы ПВЗ в разных регионах начали получать повестки и требования предоставить документацию по персоналу. Под подозрение попали случаи «серой» занятости и ухода от налогов. В некоторых случаях перед отправкой официальных запросов инспекторы лично посещают точки, чтобы опросить сотрудников и выявить факты нарушений.

Параллельно усиливается интерес россиян к инвестициям через цифровые платформы. Почти 40% инвесторов ежедневно ищут информацию о фондовом рынке в соцсетях, включая Telegram и YouTube. Каждый четвёртый доверяет советам друзей или приложениям брокеров. А вот технологии — вроде нейросетей и роботов-советников — пока остаются на периферии внимания, их используют всего 5% инвесторов.

Наконец, страховые выплаты по ОСАГО могут стать более справедливыми. Новый законопроект предусматривает возможность получения компенсации без учёта износа автомобиля. Это поможет автолюбителям покрывать не только явные, но и скрытые повреждения после ДТП. В случае нехватки средств после ремонта страховая будет обязана возместить разницу. Закон уже готовится к рассмотрению в Госдуме и может изменить подход к автострахованию.