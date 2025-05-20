Средняя пенсия в России составляет лишь 29% от прежнего заработка, что серьёзно влияет на уровень жизни пожилых граждан.

В России сохраняется острое несоответствие между уровнем заработных плат и последующими пенсионными выплатами. По оценкам отраслевых экспертов, к моменту выхода на пенсию гражданин в среднем теряет более 70% своего дохода, что ставит под вопрос финансовую стабильность пожилого населения. На конец 2025 года пенсия составит около 25 тысяч рублей, тогда как средняя зарплата в стране превысила 86 тысяч.

Причиной такого разрыва специалисты называют ускоренный рост заработных плат, который происходит опережающими темпами по сравнению с индексацией пенсионных выплат. Особенно заметно это стало в последние три года. При этом формулы расчета пенсий не успевают адаптироваться к новой экономической реальности, что приводит к падению коэффициента замещения — ключевого показателя, отражающего соотношение пенсии к прежней зарплате.

На этом фоне всё больше россиян старшего возраста продолжают работать, чтобы сохранить привычный уровень жизни. Работодатели, в свою очередь, демонстрируют всё большую открытость к сотрудникам пенсионного и предпенсионного возраста, особенно в условиях нехватки кадров на рынке труда.

Финансовые аналитики советуют не полагаться исключительно на государственные выплаты и заранее формировать личный пенсионный резерв. Подходящими инструментами для этого могут быть индивидуальные инвестиционные счета, облигации федерального займа, вложения в арендную недвижимость или участие в корпоративных пенсионных программах. По мнению специалистов, только при таком подходе возможно выйти на комфортный уровень жизни в старости — с доходом хотя бы в половину от прежней зарплаты.