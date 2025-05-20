Аналитики предупреждают о возможном скачке цен на машины уже в ближайшие месяцы. Причина — исчезновение остатков по старым закупочным ценам и рост издержек.

Автомобили в России в ближайшее время могут значительно подорожать. Об этом сообщают аналитики, ссылаясь на исчерпание запасов машин, ввезённых до осеннего повышения утилизационного сбора. По оценке специалистов из компании «Альфа-лизинг», уже летом 2025 года средняя стоимость новых автомобилей может вырасти до 15%.

Как отмечают эксперты, сейчас на рынке ещё можно найти автомобили по прежним ценам, но их запасы стремительно сокращаются. Уже в начале лета покупателям придётся столкнуться с ценниками, рассчитанными на новых условиях. При этом большинство дилеров отказывается от прежних скидок и акций, а производители поднимают прайс-листы, ссылаясь на рост логистических и налоговых издержек.

Особенно ощутимо подорожание коснётся иностранных автомобилей: поставки осуществляются в ограниченных объёмах, а валютные колебания делают импорт менее выгодным. Вслед за импортом может подорожать и отечественный автопром: цены на российские модели, по прогнозам, повысятся на 7–10%.

В таких условиях «АвтоВАЗ» продолжит сдерживать конкуренцию со стороны зарубежных брендов, покинувших российский рынок. Это может способствовать росту цен, поскольку уменьшает выбор у потребителей. В свою очередь, банки уже адаптируют свои предложения по автокредитованию, ориентируясь на рост стоимости транспортных средств. Специалисты советуют потенциальным покупателям внимательно следить за уровнем долговой нагрузки при подаче заявки на кредит — чем ниже ПДН, тем выше шансы на одобрение.