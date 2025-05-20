Мосбиржа завершила торговый день 19 мая ростом ключевых индексов. Инвесторы рассчитывают на снижение ставки ЦБ после замедления инфляции, а внимание участников рынка приковано к геополитическим новостям.

Российский фондовый рынок начал неделю с ощутимого роста. По итогам торгов 19 мая индекс Мосбиржи прибавил 1,49% и достиг отметки 2882,63 пункта. Индекс РТС, отражающий динамику в долларовом выражении, вырос ещё заметнее — на 1,94%, закрепившись на уровне 1129,27 пункта.

Ключевыми факторами роста стали ожидания предстоящего телефонного контакта между президентами России и США, а также снижение инфляции, о котором сообщил Росстат в конце прошлой недели. Замедление годовой инфляции впервые с конца 2024 года дало рынку надежду на возможное снижение ключевой ставки Центробанком уже в июне.

На фоне этих ожиданий в лидерах роста оказались акции Московского кредитного банка, которые подорожали на 2,7%. Инвесторы позитивно оценивают перспективы финансового сектора в условиях возможного удешевления заимствований. В то же время слабее рынка выглядели бумаги «Ростелекома» — после публикации неоднозначной финансовой отчетности обыкновенные акции компании снизились на 2,5%.

В целом аналитики отмечают рост интереса к российским акциям со стороны частных инвесторов, особенно в условиях относительно стабильного курса рубля и снижения инфляционного давления. Новые решения Центробанка, а также геополитические события, продолжат оказывать влияние на динамику рынка в ближайшие недели.