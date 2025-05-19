Asus представляет новую док-станцию ​​eGPU с Thunderbolt 5

На выставке Computex 2025 компания Asus анонсировала новое поколение внешней графической док-станции ROG XG Station 3. Устройство стало первым в линейке производителя с поддержкой интерфейса Thunderbolt 5, обеспечивающего скорость передачи данных до 80 Гбит/с — это почти вдвое быстрее, чем у предыдущей модели на базе Thunderbolt 3.

ROG XG Station 3 ориентирована на пользователей, желающих превратить ультрабук или компактный ноутбук в полноценную игровую или рабочую станцию без замены основного устройства. Новинка получила три дополнительных порта USB-C с пропускной способностью 10 Гбит/с, что делает её ещё более универсальной в подключении периферии — от SSD до внешних дисплеев.

Станция поддерживает современные графические ускорители AMD серии Radeon RX 9000 и Nvidia GeForce RTX 50, включая модели BTF. Инженеры Asus также реализовали интеграцию с подсветкой Aura Sync, чтобы подсветка видеокарты и корпуса работала в едином стиле.

О встроенном блоке питания Asus пока говорит мало, но, судя по предыдущему поколению (600 Вт, 80 Plus Gold), можно ожидать аналогичный или более мощный модуль. Поддержка OCuLink в модели отсутствует, но Thunderbolt 5, по заявлению компании, обеспечивает более стабильную пропускную способность и совместимость. Цены и сроки начала продаж Asus обещает раскрыть в ближайшее время.