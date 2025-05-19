Asus обновила ноутбук TUF Gaming F16, установив в него новейшие компоненты от Intel и Nvidia

Asus представила обновлённую версию своего популярного игрового ноутбука TUF Gaming F16. В основу устройства легли новейшие процессоры Intel Core Ultra 9 Arrow Lake-HX.

Графическую часть обеспечивает видеокарта Nvidia RTX 5070 с поддержкой DLSS 4 и трассировки лучей. Благодаря этому TUF F16 справляется с новыми играми на ультра-настройках и одновременно может использоваться для AI-инференса, рендеринга и 3D-моделирования.

Ноутбук получил переработанную систему охлаждения с двумя вентиляторами и жидким металлом в качестве термоинтерфейса. Также добавлена поддержка Adaptive Cooling, автоматически регулирующей обороты в зависимости от сценария использования. Пользователь может выбрать до 32 ГБ оперативной памяти DDR5 и до 2 ТБ накопителя PCIe 4.0 с возможностью замены обоих модулей.

Экран устройства — 16 дюймов, с разрешением 2.5K, частотой обновления 165 Гц и поддержкой адаптивной синхронизации. Впервые в серии TUF реализована технология Dynamic Display Sync, которая подстраивает частоту экрана под производительность в реальном времени. Из других особенностей — порт Thunderbolt 4, разъём HDMI 2.1, клавиша Copilot для ИИ-помощника от Microsoft и веб-камера с Windows Hello.

Asus также обещает до 10 часов автономной работы в смешанном режиме благодаря батарее на 90 Вт·ч и поддержке быстрой зарядки через USB-C. Официальный старт продаж ожидается в июле 2025 года, а стартовая цена в базовой конфигурации составит около $1399.