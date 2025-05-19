Anker представила Smart Display Charger Lite, который выходит в Китае.

Компания Anker запустила в Китае новое зарядное устройство Smart Display Charger Lite — уменьшенную и более доступную версию ранее выпущенной модели Laptop Charger (140 Вт, 4 порта, PD 3.1). Новинка получила обновлённый корпус, три выхода и поддержку популярных протоколов быстрой зарядки.

Smart Display Charger Lite оснащён двумя портами USB-C и одним USB-A, что позволяет одновременно заряжать до трёх устройств. При этом пиковая мощность каждого USB-C-порта составляет 100 Вт. Если использовать оба порта USB-C одновременно, мощность будет автоматически распределяться между устройствами в зависимости от их потребностей — например, 70 Вт для ноутбука и 30 Вт для смартфона.

Устройство поддерживает протоколы PPS, PD 3.0, QC и UFCS. Также, как и его предшественник, оно оснащено мини-дисплеем, на котором отображается текущая мощность зарядки и температурные показатели. Благодаря складным вилкам и уменьшенному размеру (69 x 55 x 34 мм) зарядник стал на 30% компактнее и легче, чем модель на 140 Вт.

Anker Smart Display Charger Lite доступен на китайском рынке по цене 249 юаней (примерно $35). Пока не сообщается, появится ли новинка на глобальном рынке. В то же время более мощная модель с четырьмя портами доступна в США по цене $99,99.