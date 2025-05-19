Gigabyte представила два продвинутых монитора: FO275P с частотой 500 Гц и M27UP с гибким режимом 4K/160 Гц и Full HD/320 Гц.

На выставке Computex 2025 компания Gigabyte удивила сразу двумя геймерскими мониторами нового поколения — FO275P и M27UP, сделав акцент не только на частоте и скорости отклика, но и на встроенном искусственном интеллекте, адаптирующем изображение в реальном времени.

FO275P — это 27-дюймовый OLED-монитор с разрешением QHD, частотой обновления 500 Гц и временем отклика 0,03 мс, ставший самым быстрым QD-OLED-дисплеем на рынке. Он первым получил сертификат VESA ClearMR 21000, подтверждающий максимальную чёткость движения, и поддерживает VESA True Black 500. Благодаря покрытию 99% DCI-P3, HDR-пику до 1000 нит и контрастности 1,5 млн:1, этот дисплей нацелен на самых требовательных игроков.

Модель также получила графеновую плёнку для пассивного охлаждения и комплект ИИ-функций: AI Crosshair (динамический прицел), AI Black Equalizer (подсветка теней) и AI Picture Mode. Они обеспечивают адаптацию изображения под игровой процесс или работу, хотя некоторые уже сравнивают такие функции с нечестными преимуществами.

Вторая новинка — Gigabyte M27UP — предлагает два режима на выбор: 4K при 160 Гц для одиночных игр и Full HD при 320 Гц для киберспорта. Экран поддерживает SuperSpeed IPS, охватывает 95% DCI-P3 и 125% sRGB, имеет время отклика 1 мс, адаптивный разгон Smart OD и функцию Aim Stabilizer Sync без потери VRR. В наличии также KVM, USB-C с PD 45 Вт, улучшенное охлаждение и тот же набор AI-инструментов.

Gigabyte явно делает ставку на будущее игровых дисплеев — с максимальной универсальностью, скоростью и элементами ИИ, которые пока вызывают споры, но точно не останутся незамеченными.