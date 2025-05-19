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kipa
Представлен TexHoo QN15 — ультрабюджетный мини-ПК с Intel Twin Lake и ценой от $97
Новый мини-ПК TexHoo QN15 на процессоре Intel N150 предлагает базовую производительность и два HDMI-порта за менее чем $100.

Компания TexHoo представила мини-ПК QN15, построенный на процессоре Intel N150 из линейки Twin Lake. Это обновлённая версия чипа N100 с четырьмя ядрами и частотой до 3,6 ГГц. Несмотря на начальную цену в $97,79, устройство может похвастаться набором портов и поддержкой SSD M.2.

Мини-ПК поддерживает до 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и оснащается одним слотом M.2 2280 под NVMe-накопители. В базовой конфигурации предусмотрены два HDMI-порта (поддержка двух мониторов), гигабитный Ethernet, два USB 3.2, два USB 2.0 и USB-C — однако последний не поддерживает вывод видео. Также имеются Wi-Fi 5 и Bluetooth 4.0 — не самые современные, но достаточные для базовых сценариев.

Корпус QN15 отличается компактностью и возможностью VESA-крепления. Для охлаждения используется активный вентилятор. По сравнению с более старшей моделью QN10, QN15 получил чуть лучшую производительность, но лишился Wi-Fi 6.

Максимальная версия с 16 ГБ ОЗУ и SSD на 512 ГБ сейчас стоит $139,84.

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#новости #гаджеты #мини-пк
Источник: notebookcheck.net
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