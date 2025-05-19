Американский чипмейкер запускает новое подразделение в Шанхае для оптимизации продуктов и развития решений в области автопилота — без нарушения экспортных ограничений США.

Nvidia расширяет своё присутствие в Китае, арендовав новый офис в Шанхае для создания исследовательско-разработческого центра. Как сообщили представители компании, команда будет заниматься проверкой архитектуры чипов, адаптацией продуктов под местные запросы и развитием нишевых направлений, таких как автопилот. Однако разрабатывать графические процессоры в КНР компания не планирует — чтобы не нарушать экспортные ограничения, введённые США.

Идея получила одобрение со стороны властей Шанхая. По данным источников, мэр города пообещал Nvidia налоговые льготы и упрощение административных процедур. Новый R&D-хаб станет точкой притяжения для действующих и будущих сотрудников — сегодня в Китае работает около 4 000 сотрудников Nvidia, половина из них — в Шанхае.

Ограничения США на поставку передовых AI-процессоров действуют с 2022 года и уже сократили долю китайского рынка в выручке Nvidia с 26% до 13%. В ответ компания начала выпускать урезанные версии своих чипов — в частности, модифицированный ускоритель H20, который появится в Китае в июле. Также в разработке находится вариант на базе архитектуры Blackwell, адаптированный под экспортные лимиты.

Глава компании Дженсен Хуанг оценивает потенциал китайского AI-рынка в $50 млрд в течение ближайших трёх лет. Учитывая растущее давление со стороны таких игроков, как Huawei, Nvidia стремится сохранить технологическое присутствие и не потерять ключевую долю в самом масштабном рынке ИИ-вычислений за пределами США.



