Первый в мире защищённый смартфон с отсоединяемыми модулями — фитнес-браслетом, гарнитурой и фонарём — дебютирует на Kickstarter по цене от $399.

Компания Oukitel официально представила дату запуска WP300 — первого в мире модульного защищённого смартфона, совмещающего в себе сразу четыре устройства: смартфон, фитнес-браслет, беспроводную гарнитуру и кемпинговый фонарь. Уникальная модель появится на Kickstarter уже 20 мая, а стартовая цена составит $399 вместо рекомендованных $599.

Ключевая особенность новинки — съёмный модуль рядом с блоком камер, который можно использовать как фитнес-браслет или Bluetooth-гарнитуру. Кроме того, задняя часть смартфона превращается в яркий LED-фонарь.

Модель получила мощную батарею на 16 000 мА·ч с возможностью обратной зарядки других устройств (до 18 Вт). Сам WP300 поддерживает зарядку на 45 Вт. Защищённый корпус сертифицирован по стандартам IP68, IP69 и MIL-STD-810H, толщина составляет 23,2 мм.

Предзаказ по сниженной цене доступен через официальный сайт Oukitel, а с 20 мая WP300 появится на Kickstarter. Также можно получить дополнительную скидку 5% по промокоду OUK5 на сайте производителя.