Флагман серии Civi получил 50 Мп селфи-камеру Leica с технологией улучшенной светочувствительности и поддержку съёмки 4K/60fps. Устройство уже доступно для предварительного бронирования в Китае.

Xiaomi официально раскрыла характеристики нового флагмана серии Civi — модель Civi 5 Pro, которая впервые в мире получила селфи-камеру Leica Night God. Сенсор с разрешением 50 Мп оснащён системой улучшенной светочувствительности за счёт применения нанопризменной технологии, позволяющей повысить захват света на 25%. Камера поддерживает съёмку в 4K при 60 кадрах в секунду.

Селфи-камера размещена в «пилюле» по типу Dynamic Island и встроена в 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с ультраузкими рамками. Помимо фронталки, смартфон получил и флагманский модуль задних камер: тройная система с объективами Leica Summilux и телеобъективом, аналогичным используемому в Xiaomi 15.

За производительность отвечает чип Snapdragon 8s Gen 4, а автономность обеспечивает батарея на 6000 мА·ч. Несмотря на ёмкую начинку, корпус устройства отличается компактностью — всего 7,45 мм в толщину.

Новинка будет доступна в четырёх цветах: чёрном, белом, розовом Sakura Pink и фиолетовом Nebula Purple с эксклюзивным эффектом «движущихся песков». В Китае уже открыта предварительная запись на покупку, однако цена и дата старта продаж пока не объявлены.