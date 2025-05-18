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kipa
Xiaomi представит планшет Pad 7 Ultra и смартфон 15S Pro с новым чипом уже в мае
Китайская компания готовит масштабный релиз: флагманский планшет с OLED-экраном, смартфон 15S Pro и первый чип собственного производства XRing O1 выйдут до конца месяца.

Xiaomi готовит к выпуску сразу несколько громких новинок. По информации от авторитетного инсайдера Digital Chat Station, уже в мае компания представит новый планшет Xiaomi Pad 7 Ultra, смартфон Xiaomi 15S Pro, а также дебютирует с собственным процессором XRing O1. Премьера состоится на внутреннем рынке Китая, но некоторые устройства могут впоследствии выйти и за его пределами.

Xiaomi Pad 7 Ultra станет наследником прошлогоднего Pad 6 Max и будет позиционироваться как флагман в линейке планшетов компании. Модель получит 14-дюймовый OLED-дисплей — впервые в истории планшетов Xiaomi — и поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Главной интригой стал выбор чипсета: Pad 7 Ultra оснастят новым XRing O1, разработанным Xiaomi самостоятельно.

Вместе с планшетом дебютирует и Xiaomi 15S Pro — смартфон, который, по слухам, будет близок по характеристикам к флагману Xiaomi 15 Pro, но также получит новый чип XRing O1. Однако, как и предыдущие модели серии S, 15S Pro, скорее всего, останется эксклюзивом китайского рынка.

Ожидается, что одновременно с устройствами компания представит электромобиль YU7 SUV под брендом Xiaomi Auto, а также бытовую технику.

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#смартфоны #гаджеты
Источник: notebookcheck.net
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