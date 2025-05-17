Новая функция позволит владельцам Pixel следить за состоянием рынка прямо с экрана блокировки — вместе с погодой, доставками и расписанием.

Компания Google готовит очередное обновление виджета «С первого взгляда» (At a Glance), доступного на смартфонах Pixel. Вскоре он может начать отображать финансовую сводку, помогая пользователям оперативно следить за ключевыми индексами и изменениями на рынке — прямо с домашнего или заблокированного экрана.

Информация о нововведении была обнаружена в последнем обновлении системного компонента Android System Intelligence, который отвечает за многие интеллектуальные функции Pixel, включая Now Playing, умные уведомления и Live Caption. Новые строки в коде приложения указывают на разработку опции с названием «Finance Recap» — вольный перевод: «финансовая сводка». Согласно предположениям, функция будет активироваться после закрытия американских бирж (примерно в 23:00 по Москве), предоставляя краткий обзор динамики рынка и, возможно, выделяя основные изменения в котировках.

Вместе с этой функцией разрабатывается и модуль «Sports», о котором впервые стало известно ещё в ноябре 2024 года. Он, как и финансы, пока не появился в пользовательском интерфейсе, но уже фигурирует среди возможных настроек в новой сборке Android System Intelligence.

Сейчас «С первого взгляда» отображает 19 типов информации, включая погоду, доставку посылок, поездки, безопасность и даже питание. Новые категории могут расширить возможности SmartSpace — уникальной реализации этого виджета на Pixel, отличающейся от обычной версии Google App и недоступной для удаления.

Ожидается, что функции будут эксклюзивными для устройств Pixel и не появятся на других Android-смартфонах.