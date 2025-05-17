Редизайн приложения Gemini привел к появлению панели запросов с новыми кнопками и функциями, упрощающими доступ к ИИ-инструментам, таким как Canvas, Research и генерация видео.

Компания Google представила редизайн панели ввода в мобильной версии своего ИИ-приложения Gemini. Обновление уже доступно в бета-версии Google App для Android и начало распространяться среди пользователей iOS. Новая панель призвана сделать взаимодействие с ИИ более интуитивным и функциональным, а сам интерфейс — единообразным с веб-версией.

Основное изменение касается формы и структуры панели запроса. Вместо минималистичного текстового поля пользователи теперь видят расширенную прямоугольную панель с кнопками быстрого доступа. Она позволяет не только вводить текст, но и мгновенно запускать нужные действия — например, открывать камеру, галерею, файлы или хранилище Google Drive. Под полем запроса появились заметные элементы управления, позволяющие активировать режимы генерации текстов, документов и видео, в том числе с помощью новой системы Veo.

Вместе с редизайном Google пересмотрела и меню выбора моделей искусственного интеллекта. Из него убрали отдельные экспериментальные режимы Deep Research и Veo 2, переместив их в интерфейс в виде кнопок с описаниями. Оставшиеся модели — от стандартной версии Flash до персонализированной — теперь выбираются напрямую, без необходимости пролистывать списки. Как заявили в компании, это позволит быстрее разобраться в возможностях Gemini и сделать использование ИИ-помощника более доступным для широкой аудитории.

Нововведения также коснулись голосового управления. На панели осталась кнопка микрофона для активации голосовых команд, а функция Gemini Live позволяет вести диалог с ассистентом в реальном времени. Всё это делает интерфейс более динамичным и понятным, особенно для новых пользователей.

Обновление уже начало распространяться среди пользователей Android и iOS. В ближайшие недели Google планирует внедрить дополнительные улучшения, направленные на расширение доступных сценариев использования Gemini и интеграцию с другими сервисами экосистемы.