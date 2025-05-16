Группа инвесторов из США подала в суд на Джонатана Миллса — создателя проекта Hashling NFT. Его обвиняют в мошенничестве и сокрытии прибыли, достигшей, по их словам, как минимум $3 млн.

Джонатана Миллса, основателя NFT-проекта Hashling и связанного с ним бизнеса по майнингу биткоинов, обвинили в незаконном присвоении миллионов долларов, собранных с продаж токенов и добычи криптовалют. В иске, поданном 14 мая в суд штата Иллинойс, несколько инвесторов утверждают, что так и не получили обещанных долей от прибыли.

Истцы заявили, что вложили в проект не менее $1,46 млн, в том числе через продажи NFT на блокчейнах Solana и Bitcoin. Вместо обещанных выплат, по их словам, Миллс создал подставную холдинговую компанию Satoshi Labs, на которую и были выведены средства. Документы, подтверждающие его право на контроль активов, по утверждению истцов, содержат ошибки и являются фиктивными.

Особое внимание в иске уделено структуре владения: Миллсу якобы принадлежит 67% голосов в компании, в то время как остальные партнёры получили не более 2% каждый, несмотря на финансовые вложения. Позже он якобы стал игнорировать партнёров и отказался от общения.

Теперь инвесторы требуют полного возмещения убытков, юридического контроля над активами проекта и признания прав собственности через суд. Сам Миллс пока официально не прокомментировал обвинения.