Из-за роста тарифных рисков компании вроде NBA, NFL и Disney усиливают присутствие в цифровой среде — с помощью NFT и блокчейн-коллекций они выходят на глобальную аудиторию и экономят на производстве физической продукции.

На фоне нестабильных торговых пошлин и высокой себестоимости физического мерча всё больше брендов переходят к цифровым форматам. По словам Ридхимы Кан, вице-президента Dapper Labs, интерес к цифровым коллекциям резко вырос. Такие компании, как NBA, NFL и Disney, уже используют блокчейн-платформы вроде Flow для выпуска памятных цифровых предметов — от моментальных реплеев до виртуальных сувениров.

Одним из факторов роста стала возможность достучаться до фанатов напрямую, минуя логистику, склады и физические ограничения. «Фанаты хотят носить свои цифровые коллекции с собой, а не ограничиваться футболкой или брелоком», — отметила Кан. Более того, NFT можно интегрировать с реальными привилегиями: доступ к мероприятиям, бонусы за активность, внутриигровые награды.

Несмотря на спад продаж NFT в 2023 году, к сезону 2024–2025 интерес снова растёт. Так, проекты NBA Top Shot и NFL All Day собрали $5,6 млн и $2,5 млн соответственно. Dapper Labs связывает успех с улучшенным пользовательским опытом и упрощённым входом в криптосреду — благодаря новым инструментам для покупки и использования токенов.

Компании не отказываются от физического мерча, но всё чаще рассматривают цифровые товары как стабильный и масштабируемый канал. В условиях глобализации фанатских сообществ и колебаний поставок цифровой мерч становится не просто трендом, а частью новой реальности для брендов.