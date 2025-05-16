Производитель микрочипов «Микрон» оказался втянут в судебный спор с Министерством обороны. Военное ведомство требует 27,3 млн рублей за задержки при переходе на российские материалы, поставив под сомнение эффективность импортозамещения.

Минобороны России подало в Арбитражный суд Москвы иск к АО «Микрон» — ведущему чипмейкеру страны. Поводом стали задержки с оформлением документации при замене иностранных компонентов на российские аналоги. Сумма претензии составила 27,3 млн рублей.

В «Микроне» заявили, что поставка продукции в рамках госконтракта была выполнена в срок, а проблема возникла на стадии подтверждения использования новых отечественных материалов, что потребовало дополнительной сертификации. Представители Минобороны от комментариев отказались.

Хотя конкретные детали контракта не раскрываются, известно, что «Микрон» занимается производством широкого спектра микроэлектроники — от чипов для жестких условий эксплуатации и автоэлектроники до решений для защищённой связи и идентификационных карт.

Этот судебный эпизод стал очередным сигналом о сложностях в процессе импортозамещения: несмотря на выполнение поставок, бюрократические издержки и переход на российскую компонентную базу всё чаще приводят к спорам с государственными заказчиками.