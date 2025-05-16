Быстрые релизы без должного тестирования, отсутствие метрик качества и слепая вера в возможности ИИ уже в 2025 году могут обернуться для бизнеса масштабными сбоями и убытками.

По данным свежего опроса Tricentis, более 66% компаний ожидают серьёзные технические сбои уже в 2025 году из-за внедрения генеративного ИИ в процессы разработки. Хотя 90% опрошенных признают эффективность ИИ-инструментов, быстрый рост скорости поставки кода обернулся снижением качества.

Исследование охватило свыше 2700 специалистов DevOps и QA. Почти две трети респондентов признались, что публикуют код без полного тестирования, чтобы не срывать сроки. У 40% компаний затраты на устранение дефектов уже превышают $1 млн в год, а у крупных организаций — и $5 млн.

Эксперты отмечают, что большая часть кода создается ИИ на основе внешних источников, нередко содержащих уязвимости. Отсутствие контроля качества и четких метрик делает такие решения потенциально опасными — особенно в условиях отсутствия обратной связи между командами.

В Tricentis рекомендуют внедрять многоуровневые проверки ИИ-кода, автоматизировать аудит и развивать внутренние политики безопасности. Иначе технологическая гонка рискует обернуться масштабным кризисом доверия к ИИ в разработке.