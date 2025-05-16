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kipa
Microsoft внезапно свернула проект по ускорению Python и распустила команду Faster CPython
Корпорация прекратила участие в инициативе Faster CPython, уволив ключевых разработчиков. Несмотря на это, усилия по ускорению Python продолжатся силами независимых энтузиастов и open-source-сообщества.

Корпорация Microsoft неожиданно завершила участие в проекте Faster CPython, направленном на повышение производительности языка программирования Python. Как стало известно, разработчики, занимавшиеся этой инициативой, были уволены в преддверии саммита Python Language Summit, проходящего в рамках конференции PyCon в США.

Проект был важной частью плана по модернизации интерпретатора Python, особенно актуальной на фоне растущей конкуренции со стороны высокопроизводительных языков вроде Go и Rust. Инициатива предполагала ускорение работы Python без отказа от совместимости с уже существующими библиотеками и кодом.

Несмотря на уход Microsoft, сообщество Python-разработчиков намерено продолжить движение в этом направлении. Бывшие участники проекта уже заявили о готовности продолжить работу в новых командах и в рамках open-source.

По мнению участников рынка, закрытие Faster CPython со стороны Microsoft не станет концом усилий по ускорению языка: инициативу могут подхватить как другие IT-компании, так и независимые энтузиасты.

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#новости #microsoft #оптимизация #rust
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