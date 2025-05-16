Популярный техноблогер Tech Yes City выявил проблему с материнскими платами ASRock — они подают на SoC Ryzen 9000 повышенное и нестабильное напряжение, что может приводить к выходу процессоров из строя.

Материнские платы ASRock могут быть одной из причин гибели новых процессоров AMD Ryzen 9000 — к такому выводу пришёл известный техноблогер Tech Yes City. В ходе сравнительного тестирования с другими платами он обнаружил, что модели ASRock, включая X870E Taichi Lite, подают на процессор завышенное напряжение SoC, причём с заметными колебаниями.

Так, при установке Ryzen 7 9800X3D и даже более скромного Ryzen 7 7700, ASRock фиксирует напряжение до 1.27 В, в то время как на платах ASUS и других производителей показатель остаётся в пределах 1.20–1.22 В. Это может объяснить волну сообщений о "сгоревших" CPU, особенно среди пользователей Reddit, которые массово жалуются на сбои при использовании плат ASRock с чипами серии Ryzen 9000.

Специалист отмечает, что именно процессор подаёт запрос на SoC-напряжение, но интерпретация сигнала и выдача напряжения — прерогатива материнской платы. В случае ASRock, постоянные скачки выше безопасных пределов могут привести к деградации компонентов и полному выходу CPU из строя.

До появления официального решения пользователям рекомендуется ограничить SoC-напряжение вручную через BIOS, особенно на платах ASRock, чтобы избежать дорогостоящего ремонта или замены оборудования.