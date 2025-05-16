Разработан законопроект, который обяжет NVIDIA внедрить в свои продукты механизмы геолокации и «килл-свитч», чтобы не допустить их использования в Китае

В Палате представителей США представлен законопроект «Chip Security Act», направленный на предотвращение поставок высокопроизводительных ИИ-чипов NVIDIA в Китай. Документ предлагает обязать производителя внедрять в свои ускорители ИИ функции отслеживания местоположения и дистанционного отключения с целью недопущения работы устройств в неподходящих странах.

Авторами инициативы выступили конгрессмены Билл Фостер и Билл Хейзенга. Они считают, что меры экспортного контроля, предпринятые ранее, оказались неэффективны: несмотря на запреты, китайские компании продолжают получать чипы NVIDIA через посредников в странах Юго-Восточной Азии, таких как Малайзия, Сингапур и Филиппины.

По мнению разработчиков законопроекта, отслеживание поставок и активация «килл-свитча» в случае попадания в нежелательные руки позволят предотвратить утечку передовых технологий. Если закон вступит в силу, NVIDIA придётся встраивать в свои чипы H100 и аналогичные модели аппаратные и программные механизмы контроля.

Ранее США уже пытались ограничить экспорт ИИ-ускорителей в Китай, ссылаясь на угрозу национальной безопасности и возможное использование технологий в военных целях. Новый законопроект, если будет принят, существенно ужесточит регулирование в сфере поставок ИИ-чипов.