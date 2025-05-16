Европейские ритейлеры преждевременно опубликовали предварительные цены и полные спецификации Radeon RX 9060 XT от Gigabyte и ASRock с 8 и 16 ГБ памяти

До официального релиза Radeon RX 9060 XT остаются считанные дни, однако некоторые европейские ритейлеры уже начали публиковать страницы видеокарт от партнеров AMD — Gigabyte и ASRock.

На сайте одного из испанских магазинов появились модели Gigabyte RX 9060 XT Gaming OC 16 ГБ по цене от €593 до €686, что эквивалентно $633–$722 с учетом НДС. Однако эксперты полагают, что это временные заглушки, а реальная цена будет ближе к $499.

Компания ASRock также готовит как минимум четыре модели Radeon RX 9060 XT — по две в сериях Steel Legend и Challenger с объемом видеопамяти 8 и 16 ГБ. Все версии будут официально представлены одновременно с анонсом самой видеокарты 21 мая.

По предварительным данным, AMD сделает ставку на 16-гигабайтные модели RX 9060 XT. Карта станет третьей в линейке RDNA 4 после RX 9070 и RX 9070 XT, при этом сама RX 9060 XT, как и старшие версии, скорее всего, не будет доступна в референсном исполнении.