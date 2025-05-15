Релиз состоялся в ходе презентации в Берлине

На международной презентации в Берлине компания HUAWEI объявила о выходе на глобальный рынок двух новых устройств — планшета MatePad Pro 12.2 (2025) и беспроводных наушников FreeBuds 6. Обе новинки ориентированы на тех, кто ценит мобильность, производительность и высокое качество звука.

MatePad Pro 12.2 получил 12,2-дюймовый OLED-дисплей с матовым покрытием PaperMatte, частотой обновления 144 Гц и яркостью до 2000 нит. Планшет укомплектован 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, а за питание отвечает аккумулятор на 10 100 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Устройство также поддерживает подключение клавиатуры и стилуса, превращаясь в мобильную рабочую станцию.

Беспроводные наушники FreeBuds 6 стали первыми в линейке HUAWEI с полуоткрытой конструкцией и двухмагнитным излучателем. Они поддерживают аудиопередачу без потерь на скорости до 2,3 Мбит/с, обладают системой активного шумоподавления и способны работать до 36 часов с кейсом. Быстрая зарядка за 5 минут обеспечивает до 2,5 часа прослушивания.

Цены и сроки начала продаж устройств будут объявлены для каждого региона отдельно. Ожидается, что новинки появятся в продаже уже этим летом.



