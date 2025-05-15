ИТ-компании «Авроид» и «Гиперус», ранее связанные с проектами под ОС «Аврора», заявили о намерении банкротства

Две российские ИТ-компании — «Авроид» и «Гиперус» — сообщили о намерении начать процедуру банкротства. Обе структуры связаны с Дмитрием Комиссаровым, сооснователем «МойОфис», и экс-вице-губернатором Санкт-Петербурга Эдуардом Батановым. Как стало известно, информация о готовящемся банкротстве была размещена в официальном реестре 5 мая.

На практике ситуация оказалась куда тревожнее: по данным сотрудников, компании прекратили выплаты зарплат с февраля, а офисы фактически закрыты. Некоторым работникам предложили забрать личные вещи. Жалобы уже поданы в трудовую инспекцию и Роспотребнадзор. Один из сотрудников «Авроида» сообщил о долге компании в размере до миллиарда рублей.

«Авроид» специализировался на разработке приложений для российской операционной системы «Аврора», а «Гиперус» работал над гиперконвергентной инфраструктурой. Впрочем, как признал сам Комиссаров, рынок для таких решений оказался слишком узким — запланированные поставки не обеспечили необходимый объём выручки, и акционеры были вынуждены пересмотреть стратегию.

В свою очередь, разработчик «МойОфис» — компания «Новые Облачные Технологии» — дистанцировалась от этой истории. Представители НОТ заявили, что ситуация никак не связана с их деятельностью, а Комиссаров является миноритарным акционером, не участвующим в операционном управлении.