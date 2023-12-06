Экранизация одной из самых популярных он-лайн игры "Minecraft" выйдет на большие экраны. Основной каст актеров еще до конца не сформировался, но уже имеет пару известных имен.

Недавно стало известно, что создатели приключенческой кинокартины «Майнкрафт» приступят к съемкам в конце декабря этого года, либо в январе 2024 года. Режиссерское кресло занял Джаред Хесс, известный созданием таких кинолент, как комедия «Зачинщики» и сериала «Последний человек на Земле».

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Мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 4 апреля 2025 года. Кино будет снято по мотивам знаменитой компьютерной игры «Minecraft».

Основной каст актеров составят — Джейсон Мамоа, сыгравший Аквамена в киновселенной DC, а также Даниэль Брукс, снявшаяся в сериалах «Ближе некуда» и в «Миротворцах».

Дистрибьютором стала компания «Warner Bros. Picturess». Бюджет по предварительным данным составляет 150 миллионов долларов.

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